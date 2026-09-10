За трета поредна година „Фестивалия“ превръща Пазарджик в сцена на музика, изкуство и забавления

Тридневния фестивал събира PREYAH, TINO, Мила Роберт, VOICE & FINGERS и Б.Т.Р. от 11-ти до 13-ти септември в парк “Стадиона”. Входът е свободен. За трета поредна година Община Пазарджик организира вече традиционния за града фестивал „Фестивалия“. Този уикенд, от 11 до 13 септември парк „Стадиона“ ще се превърне в център на тридневен фестивал за цялото семейство, а входът за всички събития е свободен. Програмата на фестивала може да намерите на сайта на “Фестивалия”

Фестивалните вечери започват в 19:00 ч., като всяка от тях ще предложи различно музикално настроение. На 11 септември, петък, на сцената на “Фестивалия” ще се насладим на музиката на PREYAH и Пецата Live Band. В събота, 12 септември, ни очакват Мила Роберт и TINO, а в последния ден на фестивала, неделя, 13 септември, на сцената ще излязат VOICE & FINGERS и легендарната рок група Б.Т.Р.

И тази година фестивалът ще бъде целодневно преживяване не само за любителите на музиката, но и за семейства, деца и посетители от всички възрасти. Наред с концертите ще има творчески работилници и арт преживявания, спортна зона с активности и предизвикателства, лунапарк, игри и атракции, както и фестивален базар с български брандове, занаятчии и производители. Любителите на добрата храна ще могат да се насладят на разнообразни street food предложения и кулинарни изкушения, а винената зона ще предложи и специалното преживяване „Рисуване с вино“. В програмата са включени още благотворителни каузи и семейни активности, които превръщат „Фестивалия“ в място за срещи и преживявания за малки, големи и още по-големи.