Още 14 многофамилни сгради в Пазарджик ще бъдат санирани по програма за енергийна ефективност

Още 14 многофамилни жилищни сгради в Пазарджик ще бъдат обновени по програми за енергийна ефективност, след като Община Пазарджик получи одобрение и подписа споразумения за тяхното финансиране. Общата стойност на проектите е близо 16 млн. евро с ДДС. Новите проекти обхващат 68 входа с обща разгъната застроена площ от 113 232 кв. м. и 1404 самостоятелни обекта. Обновяването ще подобри условията на живот на 3110 жители на Пазарджик.

Сградите, включени в новия етап на програмата, се намират на:

* ул. „Пловдивска“ № 44–58;

* бул. „България“ № 87, 89 и 91;

* ул. „Георги Бенковски“ № 113–121;

* ул. „Васил Априлов“ № 11 и 13;

* ул. „Георги Брегов“ № 9–13, ул. „Кочо Честименски“ № 24 и 26 и ул. „Георги Бенковски“ № 34 и 36;

* ул. „Дунав“ № 6;

* ул. „Стефан Караджа“ № 74–82;

* ул. „Петър Бонев“ № 2, 4 и 6;

* ул. „Георги Бенковски“ № 88–100;

* ул. „Пирдоп“ № 4;

* ул. „Хан Кубрат“ № 8 и 10 и ул. „Цанко Церковски“ № 22 и 24;

* ул. „Никола Фурнаджиев“ № 3, 5 и 7;

* ул. „Виделина“ № 2;

* ул. „Стефан Захариев“ № 11 и ул. „Мусала“ № 11.

Предвидените мерки са насочени към значително намаляване на енергийното потребление, по-ниски разходи за домакинствата и по-добър комфорт в жилищата. След изпълнението на проектите сградите трябва да достигнат клас „А“ на енергопотребление и да постигнат минимум 60% спестяване на първична невъзобновяема енергия.

Енергийното обновяване ще има ефект не само върху сметките и комфорта на живущите. Очаква се мерките да удължат експлоатационния живот на сградите, да намалят емисиите и да допринесат за по-чист въздух и по-добра градска среда.

Новите проекти са продължение на вече реализираните дейности по енергийно обновяване. Само през тази година Община Пазарджик вече е санирала 13 многофамилни жилищни сгради.

След реализацията на новите 14 проекта общият брой на санираните с европейски средства многофамилни жилищни сгради в Пазарджик ще достигне 27, като в тях живеят над 6000 души.

Енергийното обновяване е сред ключовите инвестиции за модернизиране на жилищния фонд на града – с пряк ефект върху качеството на живот на хората и с дългосрочен принос за по-устойчива, енергийно ефективна и по-добра градска среда.