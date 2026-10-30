Община Пазарджик организира кампания за кастрация на безстопанствени кучета през ноември

През месец ноември 2026 г. Община Пазарджик съвместно с доброволци ще проведе кампания за кастрация на безстопанствени кучета на територията на града. Дейностите ще се осъществяват съвместно от външна специализирана фирма и общинския екип, със съдействието на граждани, които познават животните и ежедневно полагат грижи за тях.

Кампанията предвижда общо 9 дни за залавяне на безстопанствени кучета с капацитет до 135 животни. Целта е чрез последователни и хуманни мерки да се ограничи неконтролираното размножаване на безстопанствените кучета и да се подобрят условията за съжителство между хората и животните в градската среда.

В рамките на кампанията кучетата ще бъдат залавяни и транспортирани до ветеринарна клиника, където ще бъдат кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани срещу бяс. Всяко обработено животно ще бъде идентифицирано чрез ушна марка с индивидуален номер и поставяне на микрочип, след което ще бъде върнато на мястото, от което е взето.

График на кампанията по райони:

2 ноември – Индустриалната зона в обхвата от ул. „Драва“ до ул. „Мильо Войвода“ и река Марица.

4 ноември – ул. „Синитевска“ и ул. „Заводска“.

9 ноември – ул. „Димчо Дебелянов“ и по протежението на Мирянско шосе.

11, 16 и 18 ноември – кв. „Изток“.

23 и 25 ноември – Западната индустриална зона и Гробищният парк.

30 ноември – Работа по постъпили сигнали от граждани за територията на град Пазарджик.

Екипите ще работят в часовия диапазон от 7:30 до 13:30 ч. в посочените дни.

Община Пазарджик призовава гражданите да съдействат за успешното провеждане на кампанията. Особено ценна е помощта на хората, които се грижат за безстопанствени животни и познават местата, на които те обичайно пребивават. Информацията за местонахождението, броя и поведението на кучетата ще подпомогне работата на специализираните екипи и ще улесни залавянето им.

При присъствие по време на залавянето гражданите се призовават да запазят спокойствие, да не плашат или прогонват животните и да спазват указанията на служителите. При подаване на сигнали до общината е необходимо да се посочват точното местоположение и приблизителният брой животни, като по възможност се прилага и снимков материал.

Кастрацията е сред основните хуманни методи за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета и предотвратяване на появата на нежелани кучила. Провеждането на подобни кампании е част от усилията на Община Пазарджик за по-ефективно управление на популацията и намаляване на рисковете, свързани с присъствието на безстопанствени животни в градската среда.

Община Пазарджик разчита на активното съдействие на гражданите и призовава информацията за графика да бъде споделена, за да достигне до възможно най-много хора в обхванатите райони.