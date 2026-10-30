Четири жени-бивши министри вместо мъжете на Запад: Украйна да получи замразените руски пари (ОБЗОР - ВИДЕО)

Четирима бивши министри от Обединеното кралство, Германия, Франция и Канада призоваха ЕС да постави замразените руски суверенни активи под контрола на Европейския съюз и да ги даде на Украйна, за да може да се защитава срещу руската агресия, да защитава и Европа. Според тяхната оценка Украйна е изправена пред тежка зима под руски бомбардировки, като същевременно се е появил недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет за 2027 година. Без допълнителна помощ способността на Киев да се защитава ще бъде сериозно подкопана, смятат те.

Авторите на статията в The Times твърдят, че използването на 210 милиарда евро замразени активи би осигурило финансиране за Украйна до 2029 г. и би намалило зависимостта ѝ от политическите решения в държавите-членки на ЕС и Съединените щати. Прехвърлянето на активите би увеличило натиска върху Кремъл и би принудило Москва да приеме мирните преговори по-сериозно, добавят те.

Позицията е точно като тази на бившия световен шампион по шах Гари Каспаров, който отдавна е опозиция на руския диктатор Владимир Путин. А четиримата бивши министри са Рейчъл Рийвс, първата жена-финансов министър на Великобритания, Анегрет Крамп-Каренбауер, която беше германски министър на отбраната и наследи Ангела Меркел като лидер на християндемократите, Натали Лоазо, която беше министър по европейските въпроси на Франция и стана евродепутат, както и Христия Фрийланд – бивш вицепремиер и първата жена-финансов министър на Канада – ОЩЕ: Ако Европа остане такава трагедия, Путин ще победи Украйна и ще подхване нея: Гари Каспаров видя "последен шанс" срещу Русия

Най-голямата част от замразените руски активи е в Европа, като почти всичките са в Euroclear, в Белгия. Белгия обаче е твърда, че няма да позволи конфискация, защото я е страх да не бъде осъдена от Русия на бъдещ арбитраж и да трябва да плаща стотици милиарди обезщетение. Засега никоя страна-членка на ЕС не иска солидарно ако това се случи, да плати заедно с Белгия, което белгийците вече предложиха. Лихвите (печалбите) от замразените руски активи обаче се дават на Украйна.

Междувременно Reuters твърди, че зам.-военният министър на САЩ Елбридж Колби, който е сочен за основния политико-военен стратег в администрацията на Доналд Тръмп, е предупредил няколко страни-членки на НАТО да спрат с по-откровената реторика по адрес на Путин и Русия. Посланието е: "Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не бъдете шумни. Не вдигайте шум". В Европа усещането е, че това е поредна намеса на Тръмп в тема, която е от изключителен интерес на Стария континент.

Мир в Украйна има, макар и малко

"Разминирането по маршрутите на хуманитарните мисии в Олешки е завършено. Хуманитарният конвой е готов за тръгване. Той ще се насочи към централната районна болница. Жителите, решили да напуснат града, ще могат да напуснат до 14:00 часа. Ще бъдат въведени всички мерки за сигурност. Планираме да започнем да разпределяме хуманитарна помощ след 14:30 часа. Помощта е събрана по искане на жителите и болницата". Това каза руският омбудсман Яна Лантратова за ситуацията в Олешки, на източния бряг на река Днепър, в Херсонска област. Там няколко хиляди души бяха заплашени от гладна смърт, защото руската армия не допускаше да избягат от район, в който се водят постоянни бойни действия, най-вече с удари с дронове и артилерийска стрелба.

Лантарова увери, че координира по-нататъшни действия с украинския омбудсман Дмитро Лубинец. Той също потвърди завършването на разминирането по определени маршрути.Лантратова и Лубинец не уточниха датата, на която ще бъде завършена евакуацията и ще започне разпределението на хуманитарната помощ. Но според благотворителната организация "Крила" става въпрос за днес, 30 октомври:

Belarusian media reported that the Ukrainian delegation heading to occupied Oleshky is already in Belarus. From there, an EMERCOM plane will fly to Anapa, followed by a transfer to Simferopol. Russian media, in turn, are showing Russian sappers politely demining roads and helping local residents reach the city. But behind this pretty picture, one must not forget that it was the Russians who invaded Ukraine, occupied Oleshky, committed terror against the civilian population, and brought about a humanitarian catastrophe. — WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2026

А как изглежда животът в Олешки – разказ от първо лице:

This is Vitalii, who six weeks ago escaped occupied Oleshky together with his wife Iryna, son Vlad, and their cat. The family endured a difficult journey from the occupied territory through Russia and Belarus to finally reach the Kyiv region. As the man admits, one of their first purchases was a sack of potatoes. Back in Oleshky, the family survived on just one cup of rice or buckwheat per day, pairing the porridge with a cucumber, tomato, or purslane. When their supplies ran out on September 13, they set off on foot with a group of eight people, walking over 20 kilometers along a mined road under drone threats, taking only autumn clothes, a teddy bear, the cat, and a few photos. — WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 29 октомври е имало 211 бойни сблъсъка спрямо 189 на 28 октомври. Руснаците са хвърлили 263 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2478 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 40 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9576 FPV дрона, което е с около 440 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Claimed to be a strike on a concentration of Russian assault troops in a multi-story building in the occupied territories. https://t.co/M1cRcWzzi1 — WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2026

24 руски пехотни атаки е регистирал украинският генщаб за последните 24 часа в направлението от Торецк към Константиновка. Водят се тежки боеве в западните части на Константиновка, твърди Z-каналът "Рибар". Още 19 са отчетени югозападно от Константиновка, в Покровското направление, където основните боеве сега са за Добропиля. 18 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Нито една не е извършена в Купянското направление, същото важи и за Олександриевското, което е южно от Покровск и северно от Гуляйполе. А друг Z-канал в лицето на "Два майора" твърди, че украинската операция "Вивалди" вече е спряна, украинците не напредвали на изток от река Жребец.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ за ситуацията при Гуляйполе. Машовец отчита известен руски напредък, но казва, че основната задача на Пета общовойскова руска армия, която се бие в този участък на фронта, още не е постигната. Става въпрос за това руските войници да стигнат подстъпите на Орехов, на запад от Гуляйполе, за да може след това да тръгнат към град Запорожие на север. Един пример от анализа: „Врагът досега не е успял да влезе в село Гуляйполско с основните сили на своите предни части. Нито от юг, действайки от село Мирне, нито от изток, от страната на Зализнично“. Машовец отчита и успешни руски инфилтрации в посока село Омелник. Украинският военен експерт обаче смята, че перспективите за украинците в цялото направление не са оптимистични и че руското военно командване е намерило слаба точка в украинската отбрана – между Мала Токмачка и Гуляйполе, където руснаците хвърлят вече много сили. Машовец вижда два варианти – или украинците успешно правят малки контраатаки за сдържане, или се натрупват резерви и се прави по-масирана операция там, където отбраната е най-слаба, като допълнително следва и укрепване на позиции. За украинския анализатор вторият вариант е по-добър – защото така ще бъде изградена своеобразна стена, в която руснаците, образно казано, да си счупят главата.

ОЩЕ: Нови данни: Инатът на украинците да се отърват от Путин не се прекършва (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация изстреля по цели в Украйна балистични ракети "Искандер-М"/С-400/КН-23, 4 управляеми авиационни ракети Х-59/69 и 113 далекобойни дрона, 83 от които са реактивни. Свалени са 3 от 4-те авиационни ракети и 96 дрона, 71 от които реактивни. Удари от преминали през украинската ПВО руски ракети и руски далекобойни безпилотни системи е имало на 17 места в Украйна. Основната руска цел пак беше Киев, там засега данните на украинската спешна служба са за един загинал човек, след като едноетажна сграда е частично срутена от руския удар и под отломките е намерено тяло. Руското военно министерство обаче твърди, че цели били "Киевски радиозавод", склад за съхранение на дронове и ел. подстанция "Новокиевска", като пак не дава геолокализирани видеокадри, които да го докажат - ОЩЕ: Зеленски не се дава на Тръмп: Руска рафинерия пак гори, както и завод за консерви за руската армия (ВИДЕО)