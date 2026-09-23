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Наводнението съсипа водопровода: Пещера може да остане без питейна вода

23 септември 2026, 10:53 часа 756 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Наводнението съсипа водопровода: Пещера може да остане без питейна вода

Град Пещера може да остане без питейна вода, ако не бъде ремонтиран спешно довеждащият водопровод. Заради голямото наводнение в края на август съоръжението е подкопано и при следващ пороен дъжд може да бъде напълно отнесено във водите на Стара река. Високите води в края на месец август нанесоха големи щети на каптирания извор, който захранва Пещера с питейна вода, каза по БНР кметът на община Пещера Йордан Младенов:

"Това е един от основните ни водоизточници, които така над 30 литра в секунда има вода и ако аварира градът ще остане без вода". Още: Още: Десетки къщи са наводнени, няма и ток: Зам.-кмет на Пещера обяви, че хората са евакуирани, за да не се стигне до по-голямо бедствие Ремонтът на съоръжението е в степен на спешна необходимост. "Така е, защото имаше експертна комисия, която аз назначих от експерти от всички служби и там надлежно те погледнаха какво е състоянието на този водопровод.

Видимо се вижда как самото водохващане е на повърхността на речното корито, така че се надявам много скоро Министерството на регионалното развитие да ме покани за сключване на споразумение и да почнем неговата подмяна. Сега водите във реките са така на най-ниско ниво. Така че мисля, че сега е идеалният момент да подменим този водопровод". Още: Продължава издирването на мъжа, изчезнал по време на бурята в Пещера

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Наводнение Пещера питейна вода Стара река
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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