Кметът на Пазарджик отличи младите победители ДФК "Орлета"

Малките футболисти от ДФК „Орлета“ – набор 2016, Пазарджик спечелиха международния турнир „Utmost Black Sea Cup Nesebar“, след впечатляващо представяне – 5 мача и 5 победи по пътя към първото място. На финала „Орлета“ се наложиха над градския съперник ПФК „Хебър“. Резултатите говорят сами за себе си – 45 отбелязани и само 6 допуснати гола, с което момчетата завършиха турнира с най-добрата атака и най-добрата защита сред всички участници.

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Заслужени отличия

Две заслужени индивидуални отличия също дойдоха в Пазарджик – Калоян Ненов бе избран за „Най-добър защитник“, а Георги Стойчев – за „Най-добър играч на турнира“ при родените през 2016 г., отбелязва в своята Фейсбук страница кметът на града Петър Куленски.

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"Днес имах удоволствието да поздравя и отлича Ангел Вълков, Благо Маринков, Богомил Попов, Васил Рангелов, Владимир Петров, Георги Стойчев, Георги Трясков, Йоан Димов, Йордан Попов, Калоян Ненов, Мартин Будинов и Теодор Ичев. Поздравления и за техните треньори Валентин Карагьозов и Людмил Спасов. Зад всяка купа и всеки медал стоят много часове тренировки, постоянство, дисциплина и работа – както на децата, така и на хората, които ги водят и подкрепят. Браво, момчета! Продължавайте със същия хъс, бъдете отбор и преследвайте следващите победи!", написа г-н Куленски.

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