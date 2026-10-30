"Паузата, която никога не се случи". С такъв слоган военнопропагандният руски телеграм канал "Рибар" се жалва как Украйна порази на 30 октомври сутринта поредна руска рафинерия - Новокуйбишевската, която е част от "Роснефт". Основната теза на канала, създаден от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, е, че "надеждата, че американците ще "убедят" така нареченото украинско командване да не атакува руския петрол и горива, е безсмислена".

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Заключенията на "Рибар"

Каналът посочва материал на The Wall Street Journal, който излезе часове преди сутрешната украинска въздушна атака. В него се твърди, че Украйна е поставила "на пауза" атаките си срещу руски рафинерии заради натиск от Доналд Тръмп. Но в статията се казва и, че украинският президент Володимир Зеленски е посочил - няма ограничение заради искане на Тръмп и не е издавана такава заповед, операциите се организират по преценка на военното ръководство на Украйна.

Съответно, "Рибар" счита, че "разговорът не е бил за прекратяване на ударите, а за кратка почивка. Паузата между атаките е продължила около десет дни – за кампания, водена почти непрекъснато, това е по-вероятно да е време за складиране на дронове и подготовка за нов удар, отколкото за действително изоставяне на него. Особено след като Зеленски си запази правото да възобнови ударите по всяко време от самото начало.

Въпросът е какво означава това. Ако паузата наистина е била договорена с Вашингтон, тогава ударът по Новокуйбишевск само дни преди изборите в САЩ изглежда като директно предизвикателство към Тръмп. Ако не е постигнато споразумение, тогава WSJ просто мисли пожелателно и натискът на екипа на Тръмп върху режима в Киев не е продължил дори седмица.

Едно е ясно: надеждата, че американците ще "убедят" така нареченото украинско командване да не атакува руския петрол и горива, е безсмислена. Ударите по рафинериите продължават с пълната подкрепа на американското разузнаване. А PR историята на Тръмп за това, което уж се отразява на цените на петрола в САЩ, го е хванала в капан. Сега ще бъде интересно да се види реакцията на Белия дом и да се разбере дали Вашингтон е готов да ескалира ситуацията, да прекъсне отново потока от разузнавателна информация и да рискува да разгневи демократите".

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