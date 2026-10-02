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Пазарджик отбеляза Международния ден на възрастните хора

02 октомври 2026, 20:57 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пазарджик
Пазарджик отбеляза Международния ден на възрастните хора

Пазарджик отбеляза Международния ден на възрастните хора. "И има нещо много символично в това, че именно днес имах възможност да бъда сред стотици наши съграждани на Събора на възрастните хора в парк „Стадиона“. Срещнах хора, които танцуват, пеят, пътуват, създават приятелства, правят планове и продължават да бъдат активна част от живота на своето село, квартал и град", написа кметът на града Петър Куленски. 

Защото годините не трябва да означават отказ от активност.

  • Те трябва да означават възможност:
  • да останеш активен и сред хора;
  • да имаш общност, към която принадлежиш;
  • да получиш подкрепа и грижа, когато имаш нужда от тях;
  • да имаш своите срещи, празници и поводи за усмивки;
  • да знаеш, че опитът и присъствието ти имат значение.

Като община имаме отговорността да създаваме тези условия – чрез социалните услуги, грижата за хората в домовете им, подкрепата за пенсионерските клубове и пространствата, в които възрастните хора могат да бъдат заедно. Днешният събор беше най-хубавото доказателство, че активният живот няма възраст, каза още Куленски.

Той благодари за топлото посрещане, разговорите и усмивките днес.

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Бъдете здрави, бъдете заедно и не спирайте да правите планове! Честит Международен ден на възрастните хора!, призова кметът на Пазарджик. 

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община Пазарджик
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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