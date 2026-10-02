Пазарджик отбеляза Международния ден на възрастните хора. "И има нещо много символично в това, че именно днес имах възможност да бъда сред стотици наши съграждани на Събора на възрастните хора в парк „Стадиона“. Срещнах хора, които танцуват, пеят, пътуват, създават приятелства, правят планове и продължават да бъдат активна част от живота на своето село, квартал и град", написа кметът на града Петър Куленски.

Защото годините не трябва да означават отказ от активност.

Те трябва да означават възможност:

да останеш активен и сред хора;

да имаш общност, към която принадлежиш;

да получиш подкрепа и грижа, когато имаш нужда от тях;

да имаш своите срещи, празници и поводи за усмивки;

да знаеш, че опитът и присъствието ти имат значение.

Като община имаме отговорността да създаваме тези условия – чрез социалните услуги, грижата за хората в домовете им, подкрепата за пенсионерските клубове и пространствата, в които възрастните хора могат да бъдат заедно. Днешният събор беше най-хубавото доказателство, че активният живот няма възраст, каза още Куленски.

Той благодари за топлото посрещане, разговорите и усмивките днес.

Бъдете здрави, бъдете заедно и не спирайте да правите планове! Честит Международен ден на възрастните хора!, призова кметът на Пазарджик.