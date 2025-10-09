Пазарджик игражда още осем детски площадки до края на годината

Кметът на Пазарджик Петър Куленски се похвали в социалната мрежа "Фейсбук", че общината ще завърши още 3 нови детски площадки, а до края на годината ще бъдат изградени още 8. В събота бях в с. Драгор и успях да преброя 14 деца на новата детска площадка там. Изключително радваща окото гледка! Братаница - село с 2 хил. души население и множество малки деца, след години дочака своята детска площадка. Удовлетворихме желанието и на майките от бул. Г. Бенковски в Пазарджик децата им да играят в модерна и сигурна среда, отчете кметът.

До края на годината детски площадки ще бъдат изградени още в с. Цар Асен, с. Тополи дол, с. Величково, с. Алеко Константиново, с. Сбор, както и 3 площадки в гр. Пазарджик. Готова е визуализацията и на новата детска площадка за Градската градина в Пазарджик, която ще бъде наистина нещо специално и ще се изгради в началото на 2026 г.

Детската площадка не е „екстра“ или привилегия. Тя е един от първите уроци по общност. Мястото, където децата научават игри, споделяне, грижа и смелост да опитват отново. Тази есен ще можем да дадем това за още повече от нашите деца.

За нас „адекватна и солидарна среда“ означава всяко дете в Пазарджик и селата да има близо до дома си чисто, поддържано и безопасно място за игра. Родители, които се чувстват спокойни. Среда за учене, за разходка, за спорт, за грижа. Това беше и една от причините да поемем тази битка за града – защото децата попиват света такъв, какъвто ние, възрастните, го създаваме. Ако искаме Пазарджик с бъдеще, започваме от ежедневните, видими неща. Това формира до много голяма степен и какви личности създава Пазарджик.

Куленски благодари на екипите, на кметовете по населени места и на хората, които работят на терен. Моля ви и за още две неща - пазете новите пространства, както и старите. Те са ваши, постигнати са чрез вашия труд и мотивацията на много хора в общината. Пазете ги като свои! За Пазарджик, в който детският смях се чува навсякъде, защото има защо.