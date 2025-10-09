НА ЖИВО: Насар на Световното първенство, Карлос остана без медал в изхвърлянето

Феноменът на българските щанги Карлос Насар излиза тази вечер на подиума на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия, за да се състезава в новата олимпийска категория до 94 кг и да опита да спечели трета световна титла за мъже. 21-годишният тежкоатлет от Червен бряг вече стана европейски шампион за 2025-а през април, а сега ще опита отново да покори и световния връх. Състезанието в А група на кат. до 94 кг започва в 20:30 часа българско време, като можете да следите представянето на Карлос Насар НА ЖИВО в Actualno.com!

КОГА И КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ КАРЛОС НАСАР ПО ТВ

Карлос Насар на Световното първенство 2025

Карлос Насар първоначално заяви 170 килограма, но естествено, когато дойде ред да излезе на тази тежест, той вдигна заявката си до 173 кг. Родният щангист обичайно отлага до последно излизането си на подиума, тъй като може да си го позволи заради превъзходството спрямо неговите конкуренти. И първата добра новина за Насар не закъсня - един от по-сериозните му конкуренти Али Алипур изпусна щангата на 171 кг. Той се поправи с успешен опит на 172 кг. Киануш Ростами от Косово също закова 172 кг.

След това дойде и първият опит на Насар - на 173 кг, а щангата бе изхвърлена с лекота, за да накара залата да скандира "Българи, юнаци". Дойде отговор от Али Алипур, който в третия си опит успя да закове 176 кг. Това накара Киануш Ростами да излезе за опит от 177 кг в опит да се пребори за бронз в движението, но не успя да изхвърли тежестта. Във втория си опит обаче Насар не успя да изхвърли щангата, която остана малко зад него, проваляйки се на 178 кг. Иранецът Алиреза Моейни му отвърна с успешен втори опит на 179 кг, за да поведе в класирането.

Насар остана без медал в изхвърлянето след 2 неуспешни опита

Въпреки че изпусна щангата във втория си опит, Карлос реши да атакува директно световния рекорд със заявка за 182 кг, но отново не успя да изхвърли щангата. След него последен излезе Алиреза Моейни, който също заяви 182 кг и успя да направи трети успешен опит, за да постави нов световен рекорд в изхвърлянето. Така Насар остана без медал в движението, нареждайки се на четвърто място със 173 кг - на 9 кг зад Моейни, на 3 кг зад сребърния медалист Алипур и на 2 кг зад бронзовия медалист Йоксер Алборноз от Колумбия, който се състезава в група В.

Преди състезанието във Фьоде

Карлос Насар влиза със самочувствие на Световното първенство 2025 във Фьоде, след като през 2024-а стана безапелационно олимпийски, световен и европейски шампион в категория до 89 кг. Той затвърди доминацията си и на Европейското 2025 в Кишинев, където разби конкуренцията в категория до 96 кг. Сега Карлос ще влезе в олимпийската категория до 94 кг, в която ще се състезава до следващата му голяма цел - Лос Анджелис 2028.

Още преди Световното стана ясно, че Насар ще се състезава с още двама олимпийски шампиони. Това обаче не притесни българския щангист, който вече доказа, че превъзхожда конкурентите си. Малко по-късно стана ясно, че един от основните конкуренти на Насар се отказва заради контузия. А това пък даде поводи на Карлос да се пошегува с това как опонентите му бягат от него - един контузен, втори ще вдига в Б група, трети повтаря, че "не е стресиран".

Състезанието в категория до 94 кг започна още в сряда - с участниците в група С, които бяха 14 на брой. Там победителят остана на цели 75 кг в двубоя спрямо резултата на Насар от Кишинев. А интересното бе, че конкурентите на Насар правиха вдигаха на изтласкване толкова, колкото Карлос има на изхвърляне, което само идва да покаже разликата в класите. Група B пък се състезава от 15:30 часа българско време, но големите фаворити са в група А, започваща от 20:30 часа.

Категорията на Насар е една от последните в програмата на Световното във Фьоде, като след него има само още две категории при мъжете, а в една от тях ще се състезава и Христо Христов. Карлос ще се бори за световната титла и с изцяло променена техника под ръководството на олимпийския шампион Асен Златев, който го тренира за това Световно. Целта е да се изгради техника, която да предотврати проблемите в рамената.

Иначе Насар направи промени и по храненето - с нов нутриционист, който добави нещо ново към хранителния режим на щангиста. В дните преди шампионата Карлос успя да уплаши конкуренцията и с убийствени килограми на тренировка (ВИДЕО), но и също така призна в интервю пред bTV, че 12 дни преди шампионата е изпуснал щангата 4 пъти, като смята, че на Европейското е вдигал с лекота с 9 килограма повече спрямо сега.