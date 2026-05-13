Община Пазарджик се включва в националната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

13 май 2026, 13:58 часа
Снимка: Община Пазарджик
Община Пазарджик става част от националната кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен до сградата на Община Пазарджик в петък, 15 май, срещу Информационния център и ще работи от 10:00 до 16:00 ч.

Инициативата е част от Националната система за събиране на опасни битови отпадъци и има за цел да осигури възможност гражданите безплатно и безопасно да предадат отпадъци, които не следва да бъдат изхвърляни в контейнерите за битов отпадък.

На пункта за събиране на опасни отпадъци ще се приемат:

- лекарства с изтекъл срок на годност;

- живак и живачни термометри;

- бои, лакове и разредители;

- препарати за почистване и битова химия;

- мастила и тонери;

- лепила, силикон, монтажна пяна и други химически продукти;

- препарати за растителна защита и пестициди;

- празни опаковки, обозначени със символи за опасност.

Няма да се приемат:

- батерии;

- електроника и електроуреди;

- инфекциозни отпадъци;

- бутилки под налягане и газове;материали с неизвестен състав.

Община Пазарджик призовава всички граждани да се включат активно в инициативата и заедно да допринесем за по-чиста, безопасна и екологично отговорна градска среда.

община Пазарджик
Антон Иванов
