Община Пазарджик се включва в националната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Община Пазарджик става част от националната кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен до сградата на Община Пазарджик в петък, 15 май, срещу Информационния център и ще работи от 10:00 до 16:00 ч.

Инициативата е част от Националната система за събиране на опасни битови отпадъци и има за цел да осигури възможност гражданите безплатно и безопасно да предадат отпадъци, които не следва да бъдат изхвърляни в контейнерите за битов отпадък.

На пункта за събиране на опасни отпадъци ще се приемат:

- лекарства с изтекъл срок на годност;

- живак и живачни термометри;

- бои, лакове и разредители;

- препарати за почистване и битова химия;

- мастила и тонери;

- лепила, силикон, монтажна пяна и други химически продукти;

- препарати за растителна защита и пестициди;

- празни опаковки, обозначени със символи за опасност.

Няма да се приемат:

- батерии;

- електроника и електроуреди;

- инфекциозни отпадъци;

- бутилки под налягане и газове;материали с неизвестен състав.

Община Пазарджик призовава всички граждани да се включат активно в инициативата и заедно да допринесем за по-чиста, безопасна и екологично отговорна градска среда.