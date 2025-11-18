Селекционерът на България: Не съм идиот! Сам ще си тръгна, ако няма резултати!

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров коментира своето бъдеще начело на „лъвовете“. Както е известно, под негово ръководство представителният ни тим записа 3 загуби в 3 мача в световните квалификации. Трябва да се отбележи, че в тези двубои България се изправи веднъж срещу Испания, и два пъти срещу Турция. След поражението от югоизточните ни съседи преди няколко дни се появиха информации, че 49-годишният специалист ще бъде уволнен при негативен развой на днешния двубой с Грузия, а на негово място ще бъде назначен Любослав Пенев.

Александър Димитров говори пред колегите от „Нова телевизия“ като заяви, че не е окей подобни слухове да излизат в навечерието на мача с Грузия. Той допълни, че целите пред него и отбора са предстоящата Лига на нациите, както и квалификациите за Европейското първенство. Младият специалист бе категоричен, че не е идиот и сам ще си тръгне, ако „лъвовете“ не постигнат резултати в Лигата на нациите.

„Напрежение има и то е нормално да го има. Ние сме готови за критики, след като са национални състезатели и национални треньори, е нормално да има критики. Не е нормално, обаче, критиките да се превръщат в лични обиди. И другото, което аз не приемам, първо не давам слух на това нещо, което излезе днес във навечерието мача с Грузия. Но ние нямаме два месеца, изиграли сме три мача и то срещу най-добрия отбор в света и един от най-добрите отбори в Европа, и по този начин да се определя моето бъдеще, най-малко е, мисля, че е нечестно. Не е ОК“.

„При положение, че на всички други треньори преди мен е дадено време, и то не срещу такива противници и не в средата на квалификационния цикъл. Ние имаме за цел Лигата на нациите и квалификациите за Европейското първенство. Аз не съм идиот и ако видя, че нещата не се получават в Лигата на нациите, няма да чакам някой да ме сменя. Аз самият ще си тръгна, ако нямам резултати в Лигата на нациите“, заяви Александър Димитров.

