Херо предупреди съдиите и каза къде иска да завърши треньорската си кариера

Димитър Димитров даде пресконференция при официалното си представяне като старши треньор на Ботев Пловдив. Специалистът отбеляза неточности в селекцията на тима, което ще го принуди да освободи футболисти. Херо предупреди съдиите, че няма да търпя неточности и подмолни действия срещу "жълто-черните". Той определи своята роля до Нова година като символична, а в същото време призна, че бил искал да завърши кариерата си на "Колежа".

Херо: Ще има освободени

"В последните няколко години съм имал няколко предложения от Ботев (Пловдив). Поради една или друга причина не се е стигало до моето идване. В един момент бях “господин за един ден”. През тези години тези покани ми показаха уважение. Когато последният път получих тази покана и виждайки какво е желанието на ръководството за изграждането на един европейски отбор, аз се съгласих. Знаейки, че в момента ситуацията е доста тежка. Имаше възможност този отбор да не съществува", заяви Димитров.

Трябваше да се прави селекция в рамките на няколко дни. Съвсем нормално е да се допускат неточности в селекцията. Вярвам в бъдещето, възможностите и ръководството. Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма. Когато видя някакви нередности, ще реагирам. Притеснявам се единствено за наказанията. Съдиите трябва да имат предвид, че аз няма да търпя неточности и подмолни действия срещу нашия отбор", категоричен е той.

"На базата на това, че са допуснати неточности в селекцията, първо трябва да се освобождават хора. На мен ще ми трябват поне няколко човека, за да повдигна нивото на нашия отбор. Работя по този въпрос и се надявам зимната подготовка да влязат няколко души на определени позиции", разкри Херо.

До 13-и декември, когато ни е последният мач, моето присъствие е малко по-символично. Нито селекция, нито познавам всички футболисти. Моята работа ще бъде основно след Нова година, когато сглобим някакъв отбор. Тогава може да се види ролята на един треньор. Това изисква доста време. Целта е да дадем основата на следващата година, в която да се борим за евротурнирите. Във футбола човек никога не трябва да казва никога. Моето желание е да завърша тук треньорската си кариера", завърши новият треньор на Ботев Пловдив.

