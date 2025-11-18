Студио Actualno:

"Няма как гласът на ФК Мики Маус за президент на БФС да е равен на този на Левски или ЦСКА" (ВИДЕО)

Спортните журналисти на Actualno.com Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев обсъдиха пропадането на българския футбол в новия епизод на предаването “Точно попадение”. Редакторите рамкираха част от наложителните промени, които трябва да се направят у нас, ако искаме да градим по-добро бъдеще. Сред мерките попадат реформа в начина на избиране на президент на Българския футболен съюз, намаляване на броя на отборите в Първа лига, затягане на мерките за лиценз.

Няма как ФК Мики Маус да има един глас - колкото имат Левски и ЦСКА

"Трябва да се случи това, което се говори от години. Броят на отборите в Първа лига да бъде намален. Когато нямаш стадион, публика, няма как да играеш в елита. Когато си консолидирал града, имаш база, футболисти - тогава се бориш за Първа лига. Другото, което е много наложително, е да бъде направена реформа при избора на президент. Няма как ФК Мики Маус да има един глас - колкото имат Левски и ЦСКА. Искаме всички да са равни, но в живота има по-равни", смята Бойко Димитров.

ВАР-ът на Actualno

"Георги Иванов има желание за промяна. Въпросът е екипът му дали има. В него има хора и от старото ръководство. Дали те имат капацитет за промяна в българския футбол?", попита риторично Джем Юмеров. Спортните журналисти предложиха още промени като затягане на мерките за лиценз и създаване на футболна карта, за да няма "мъртви души".

