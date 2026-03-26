Актуализираха списъците с общински жилища по фондове в Плевен

Общински съвет - Плевен определи броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове. Съветниците разгледаха предложението в изпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Съгласно посочените нормативни документи ежегодно, в срок до 31 март на съответната година Общинският съвет приема по предложение на кмета на общината списък, в който се определят броят, видът и местонахождението на отделните видове общински жилища. Разпределението им по фондове може да бъде променяно съобразно потребностите на общината.

С прието от Общински съвет - Плевен решение от м. март 2025 г. е определен броят, видът и местонахождението на отделните видове общински жилища по приложени списъци, разпределени по фондове, както следва: Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" - 517 броя; фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди" - 0 броя; Фонд „Ведомствен" - 14 броя; Фонд „Резервен” – 4 броя.

При днешното обсъждане на актуализацията на общинския жилищен фонд бе представена справка и за извършените процедури по съответните фондове през изминалата 2025 година, както и справка за жилищните фондове. От тях става ясно, че през периода са освидетелствани като негодни за ползване и съборени две общински жилища от фонд „Жилища под наем“ /на ул. „Прилеп“ № 15 и ул. „Витоша“ № 24/. Други пет жилища са освидетелствани като негодни за ползване. От фонд „Под наем" във фонд „Резервен" е прехвърлен един имот, от фонд „Ведомствен" във фонд „Под наем" - два.

След като се запозна с пълната информация за състоянието на общинския жилищен фондове, Общинският съвет определи броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове, както следва:

- Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" - 515 броя;

- Фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди" - 0 броя;

- Фонд „Ведомствен" - 12 броя;

- Фонд „Резервен" – 5 броя.