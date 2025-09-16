Духови оркестри от страната ще се представят в Плевен

Петото издание на станалия традиция фестивал на духовите оркестри „От бай Дико до „Тико, тико…” ще се проведе в Плевен в дните от 18 до 20 септември 2025 г. Участие ще вземат 8 духови оркестри и формации – от Плевен, София, Велико Търново, Пловдив, Вършец, Стара Загора, както и ученическите духови оркестри при НУИ „Панайот Пипков“ и при СУ „Иван Вазов“ - Плевен.

Всяка от вечерите ще започва с атрактивен дефилир на участниците от 18.30 часа, който ще тръгне от централния площад „Възраждане“, ще премине през Градската градина и ще приключи на сцената в парка на Регионалния исторически музей, където ще са концертите. Вход СВОБОДЕН.

ПРОГРАМА на Петото издание на Брас бенд феста:

18 септември, четвъртък

19.00 часа - концерт на Ученически духов оркестър при НУИ „Панайот Пипков“ - Плевен, с диригент Румен Петков;

19.45 часа - концерт на Духова формация „Закс“ с ръководител Дейвид Христов;

20.30 часа - концерт на Биг бенд Плевен с диригент Пламен Марков.

19 септември, петък

19.00 часа - концерт на Биг бенд Велико Търново с диригент Владимир Бошнаков;

19.45 часа - концерт на Първи ученически гвардейски духов оркестър при СУ „Иван Вазов“ – Плевен, с диригент Красимир Янкулов;

20.30 часа - концерт на Биг бенд Пловдив с диригент Николай Гешев.

20 септември, събота

19.00 часа - концерт на Фестивален ученически оркестър „Плевен“ – съставен от Ученически духов оркестър при НУИ „Панайот Пипков“ и Първи ученически гвардейски духов оркестър при СУ „Иван Вазов“ - Плевен – диригенти: Красимир Янкулов и Румен Петков;

19.30 часа – концерт на Духов оркестър „Вършец мюзик“ с ръководител Кристиян Русимов;

20.45 часа – концерт на Биг бенд Стара Загора с диригент Виктор Крумов.

Проявата се организира от Община Плевен.