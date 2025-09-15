С много настроение започна новата учебна 2025/2026 година в община Плевен

С много настроение днес в Плевен официално бе открита новата учебна 2025/2026 година. Над 1 000 са първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг и бяха посрещнати от своите преподаватели в класните стаи. Първият учебен ден уважиха и представители на ръководството на Община Плевен, които присъстваха на откриването на учебната година в различните учебни заведения в Плевен:

Кметът на Общината д-р Валентин Христов пожела успешна учебна година на деца, учители и родители в Начално училище „Христо Ботев“ – Плевен, където 15 септември бе посрещнат с много песни, забавления и атрактивни изненади за малчуганите. Д-р Христов уважи първия учебен ден на децата и в Центъра за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ - гр. Плевен.

„15 септември е символ на една от най-старите и ценни български традиции - традицията на доброто образование. Всяка учебна година е важна крачка по пътя на новите знания и умения. Нека учителите да бъдат удовлетворени от своя труд и от оценката за него, учениците да бъдат мотивирани и убедени в значимостта на знанията, а родителите - горди с успехите на своите деца!“, пожела за началото на новата учебна година д-р Христов.

Председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански бе гост за началото на учебната година в три от училищата в града - ОУ „Васил Левски“, Математическа гимназия „Гео Милев“ и ОУ „Валери Петров“, където въведе и най-малките ученици - първокласниците, в класните стаи.

Гости за първия учебен ден по покана на училищните ръководства бяха и заместник-кметове на Община Плевен и представители на общинската администрация.

Елина Димитрова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, бе гост на празника в ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен и детските градини „Звънче“ и „Първи юни“.

Лидия Петкова - заместник-кмет „Обществен ред и сигурност“, бе част от празника за първия учебен ден в НУ „Патриарх Евтимий“ - гр. Плевен и ОУ „Валери Петров“ - гр. Плевен.

Калоян Къдрийски - заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“, пожела успешна учебна година на деца, учители и родители в Математическа гимназия „Гео Милев“, чийто възпитаник е.

Откриването на учебната година в ПГЛВ „Александър Стамболийски” уважи Ирена Александрова – началник на отдел „Образование и младежки дейности“.

Анелия Дечева – началник на отдел „Култура и туризъм“, бе сред гостите на тържеството в СУ „Пейо Яворов“ – Плевен и Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“.

Ваня Първанова – началник на отдел „Спорт“ в Община Плевен, пожела успешна учебна година на ученици и учители в ОУ „Лазар Станев“ - Плевен.

На днешния 15 септември на празненствата в училища и детски градини в Плевен присъстваха и представители на отделите в общинската администрация, и общински съветници от състава на Общински съвет – Плевен.

Честита нова учебна година!

На добър час на всички ученици, учители и родители!