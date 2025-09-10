След жълтия картон от Желязков: Областният управител на Плевен е освободен

Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, съобщи БНР. Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района.

ОЩЕ: Заради безводието: Желязков показа жълт картон на областния управител на Плвевен

Кой поема поста?

Новият областен управител ще е Мартин Мачев. Той е завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Национален Институт по Метеорология и Хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.

Припомняме, че преди две седмици премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на Абрашев, заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в региона.

Малко след това Абрашев заяви, че ако премиерът му поиска оставката, той ще я подаде. И добави, че всекидневно е на терен и следи действията на различните институции.

"Не мога да коментирам премиера. Това е негова преценка. Трябва да се работи максимално бързо. Няма как да иззема функциите, нито на кмет, нито на ВиК-Плевен", заяви той.