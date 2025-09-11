Започва деветото издание на Есенен джаз фестивал Плевен`2025

От днес до 13 септември в Плевен се провежда деветото издание на организирания от Община Плевен традиционен Есенен джаз фестивал. Началото на международния музикален форум ще бъде поставено тази вечер с първи от поредицата концерти. Място на концертите - парка на Регионалния исторически музей. Вход свободен!

Фестивалът стартира с концерт на етно-фюжън формацията Shaka Zulu Orchestra. И трите фестивални вечери ще бъдат изпълнени с висококачествена джаз музика, вълнуващи срещи с български и международни изпълнители и иновативни проекти. Събитието се осъществява с медийното партньорство на радио Jazz FM

11 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

20:00 ч. - Shaka Zulu Orchestra - етно-фюжън формация в състав: Минко Ламбов - клавишни/аранжименти/композиции, Цветан Данков - китара, Мариян Станчев - бас, Радослав Славчев - барабани, Венцислав Радев - перкусии, Радко Петков - вокал, Валентина Димитрова, Ана Топалова, Яна Чакалска, Гергана Димитрова - вокал, Костадин Генчев - кавал, Милен Петров - тромпет, Венцислав Благоев - тромпет, Дилян Давидков - тромпет, Димитър Стоев - тромбон.

12 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

17:30 ч. - Демонстрация с пирография с VanFis Wood

19:00 ч. - „Синята нота на изтока” - Официално представяне на фотографската изложба на Ивелин Илиев

20:00 ч. - Световноизвестният литовски китарист Пранас Кентра заедно с Гора Суинг квинтет - Стефан Горанов, Димитър Льолев и Арнау Гарофе - саксофони, Николай Костадинов - пиано, Васил Хаджигруев - контрабас

21:00 ч. - Ангел Заберски трио - Ангел Заберски - пиано, Борис Таслев - контрабас, Стоян Янкулов - Стунджи - ударни. Невероятните музиканти представят албума „Like Jazz” Volume 3, в който джазът среща класиката в съвременни варианти.

13 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА/

17:00 ч. - Работилница за рисуване върху шапки с „Творилница с Надежда“

18:00 ч. - Джаз танци - уъркшоп със Стела Филипова и танцова школа „Танцова работилница“

19:00 ч. - Магията на джаза - среща с д-р Доротея Люцканова и нейните ученици

20:00 ч. - Група „Акага“ - Ивайло Звездомиров - бас, вокал, Иво Казасов - тромпет, вокал, Георги Велев - тромпет и вокал, Красимир Кирилов - Джоджо - тромбон, Петър Главанов - китари, Калин Петров - клавишни, Димитър Митев - Дънди - барабани, представят фюжън и джаз стандарти.

Всеки ден по време на фестивала в двора на Регионален исторически музей от 17:00 до 22:00 часа ви очакват:

- Фотографска изложба „Синята нота на изтока” на Ивелин Илиев;

- Арт базар заедно с Crazydools - Dofra, Nadia Handmade, Творилница с Надежда;

- Вкусно хапване и напитки с Food Hub, Щипка любов и винарна Горун;

- Работилница с пирограф за деца над 6 г. и възрастни с VanFis Wood;

- Детска работилница за оцветяване.