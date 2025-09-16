Роден гранд, спасил се от фалит: Ако някой иска управлението, веднага ще предадем ръководството и дълговете

Кризата в Ботев Пловдив продължава да се задълбочава. "Канарчетата" се намират на последното място в класирането на Първа лига, след като записаха пет загуби, едно равенство и само една победа от началото на сезона. След последното поражение, което дойде от новака в елита Монтана преди дни, старши треньорът на отбора Николай Киров подаде оставка, което постави шефовете на "Колежа" в още по-неудобна позиция.

От Ботев Пловдив призоваха за обединение

Ръководството на "жълто-черните" все още умува какво да прави по треньорския въпрос. Междувременно в медиите вече се появиха фаворити за поста на Киров. Сред спряганите имена са тези на Александър Томаш, Любослав Пенев и Димитър Димитров - Херо. На фона на това напрежение, от "Колежа" публикуваха декларация, с която призоваха всички за обединение. Управата на "канарчетата" отчита, че има ботевисти, които внасят интриги и разпространяват лъжи.

Позицията на Ботев Пловдив:

"Скъпи привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Нашият любим клуб отново преминава през изключително тежки времена. Въпреки усилията, които всекидневно полагаме, наследството, оставено от предишния собственик, продължава да тежи върху Ботев. Всички виждаме къде се намираме в класирането и как това боли всяко жълто-черно сърце. Знаем – трудно е за всички, и ще бъде трудно още дълго време. Но нека никой не забравя: Преди едва 76 дни Ботев бе на прага да изчезне от футболната карта. Ако тогава не бяха предприети решителни действия, днес нашият клуб щеше да бъде само част от историята – като поредния фалирал български отбор.

Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", а днес внасят интриги и лъжи, вместо да помогнат. Поканихме ги на срещи – те отказаха или просто не им беше позволено от зависимостите, в които се намират. И тук е редно да зададем и един ясен въпрос: Какъв е точно казусът с магазина, който е собственост на клуба? В тези тежки времена парите от него трябва ли да отиват в нечий джоб, вместо обратно в Ботев? Но Ботев е по-голям от всичко това.

Призоваваме всички истински ботевисти: Обединете се! Подкрепяйте отбора Бъдете на стадиона и заедно да градим новото бъдеще! Не забравяйте девиза: "За Ботев – всичко! От Ботев – нищо!" Не позволявайте да ви използват! Ако имате въпроси, идвайте, говорете с нас, обсъждайте открито. Ако някой иска да поеме управлението – вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба. Изборът е ваш: С Ботев, или с медийката, която обслужва по-малкия отбор на Пловдив. Да бъдем единни – за да има Ботев!"

