С военен ритуал и панихида Плевен почете 148-ата годишнина от Третия щурм за Освобождението на града

С паметен ритуал пред Костницата в Скобелевия парк днес бе почетена 148-ата годишнина от Третия щурм за Плевен по време на Руско-турската освободителна война 1877-78 г. На почетен караул бяха военнослужещи от Плевенския гарнизон. Панихида в памет на загиналите в най-драматичния и кръвопролитен щурм за Освобождението на града отслужиха свещеници от плевенския православен храм „Св. Троица“.

Участие в ритуала взеха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и секретарят на Общината Соня Ганева, областният управител на Област Плевен инж. Мартин Мачев, началникът на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски, ст. комисар Стефан Стефанов - началник на плевенския затвор, военнослужещи от Плевенския гарнизон, представители на военно-патриотични организации, културни институти и граждани. Присъстваха и ученици от клуб „Млади възрожденци“ при НУ „Христо Ботев“ – Плевен със своите преподаватели.

Директорът на Регионалния военноисторически музей (РВИМ) Нели Станева припомни факти около сраженията при Плевен по време на Руско-турската война, като отбеляза, че в хода на бойните действия битката за Плевен добива ключово значение и решава изхода на войната. Припомнено бе и началото на традицията за ритуала - поставено през далечната 1881 г. по инициатива на полк. Николай Матерно. Той подарява на плевенския храм „Св. Николай“ богато украсено евангелие с молба всяка година на 11 септември да бъде отслужвана литургия в памет на неговия син капитан Сергей Матерно и на всички загинали при Третия щурм за Плевен. След почти 50-годишно прекъсване през 2001 г. Община Плевен и Военноисторическите музеи възстановяват ритуала.

В знак на признателност към загиналите в битката за Плевен днес пред Костницата бяха положени венци и цветя.