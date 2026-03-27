Кметът на Плевен проведе работна среща със заместник-министъра на образованието Наталия Михалевска

Заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска бе на посещение в Плевен днес в рамките на първия регионален форум на тема „Иновативните идеи, с които преобразяваме класната стая днес – проекция на утрешния ден“. Събитието се организира от ОУ „Валери Петров“ по Националната програма „Иновации в действие“ (модули 2 и 3), съвместно с Регионалното управление на образованието и в партньорство с Община Плевен. Форумът е част от поредица инициативи, като общо седем подобни събития ще се проведат в страната.

В рамките на визитата си заместник-министър Михалевска проведе работна среща с кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов. По време на разговора бяха обсъдени проекти в сферата на образованието, по които работи местната администрация. Подчертано бе и доброто партньорство между местната власт и образователните институции на регионално ниво, както и успешното реализиране на съвместни инициативи.

„Впечатлена съм от отличната организация и програмата на форума, на който градът е домакин, както и от това, че виждам толкова много млади хора в Плевен“, заяви Наталия Михалевска. Тя прояви интерес към дейността на висшите учебни заведения на територията на града, техните образователни програми, както и към други ключови направления от развитието на Плевен.

На срещата присъстваха още началникът на РУО – Плевен Албена Тотева и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Плевен Ирена Александрова.