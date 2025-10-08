Кметът на Плевен се срещна с посланика на Великобритания

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов посрещна днес в Плевен Н. Пр. Натаниел Копси - извънреден и пълномощен посланик на Обединеното кралство в България, който е на първа официална визита в града. В срещата участваха заместник-кметът с ресор „Финансово-счетоводни дейности“ Евгени Генов, секретарят на Община Плевен Соня Ганева, както и представители на дипломатическата мисия - Тим Буйсере, директор на Търговския отдел, и Петя Христова, политически съветник. По време на разговора бяха обсъдени редица ключови теми, възможностите за партньорство и сътрудничество.

„Радвам се да Ви посрещнем с добре дошли в Плевен и се надявам тази първа среща да има своето продължение чрез бъдещи съвместни инициативи“, обърна се към Н. Пр. Натаниел Копси д-р Христов. Той представи Плевен и възможностите, които предлага градът ни. Гостът бе запознат и с развитието на образованието, медицината и бизнеса в Плевен. Представени бяха и важни за града инфраструктурни проекти, по които предстои развитие.

От своя страна Н. Пр. Натаниел Копси благодари за гостоприемството и посочи желанието на Великобритания за по-тесни връзки с България – търговия, възможности за партньорство в инвестициите, културата и младежките инициативи, по-силно сътрудничество в сигурността и повече възможности за младите хора да учат, работят и пътуват. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с обучаващите се в Медицинския университет в Плевен британски студенти.

В знак на уважение и приятелство д-р Валентин Христов връчи на Н. Пр. Натаниел Копси и екипа му протоколни подаръци, а Негово Превъзходителство написа послание до жителите на Плевен в Почетната книга на града.