02 октомври 2025, 13:49 часа 482 прочитания 0 коментара
Плевен ще получи допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекта

С решение на Народното събрание: Плевен получава допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекти. Промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. заради водната криза в община Плевен одобри на днешното си заседание Народното събрание. Промените бяха приети след близо 3-часов дебат в пленарна зала.

С измененията се променя списъкът на включените за Община Плевен приоритетни проекти по Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г.

С промяната в Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет, за Община Плевен се добавят 7 нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева, както следва:

1. Инженеринг за обект: „Реконструкция (основен ремонт) на довеждащи водопроводи от ПС Дружба до съществуващи водопроводи за Плевен, община Плевен“. Сума по проекта за 2025 г. - 1 905 250 лв., обща прогноза стойност на проекта - 13 452 500 лв.;

2. Инженеринг за обект: „Реконструкция на довеждащи водопроводи от НР Брестовица до висока зона кв. Дружба, община Плевен“. Сума по проекта за 2025 г. - 2 230 570 лв., обща прогноза стойност на проекта - 16 705 700 лв.;

3. Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 727 801 лв., обща прогноза стойност на проекта - 7 242 200 лв.;

4. Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба З и 4 и промишлена зона, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. - 1 876 110 лв., обща прогноза стойност на проекта - 13 161 100 лв.;

5. Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба - ниска зона и градска зона, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. – 968 340 лв., обща прогноза стойност на проекта - 9 683 400 лв.;

6. Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Сторгозия“, гр. Плевен. Сума по проекта за 2025 г. - 1 158 010 лв., обща прогноза стойност на проекта - 11 580 100 лв.;

7. Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 4-ти км до НР Скобелев парк. Сума по проекта за 2025 г. - 1 429 710 лв., обща прогноза стойност на проекта - 8 697 100 лв.

Снимка: iStock

Два от първоначално включените в Приложение №3 проекти за община Плевен на същата стойност отпадат. Това са:

1. Проект „Основен ремонт и преустройство на сгради в „Приют за безстопанствени кучета“ в гр. Плевен. Общата стойност на проекта е до 5 671 700 лв., които трябваше да се заплащат в периода 2025 – 2027 г. Сумата, която бе предвидена за 2025 г., бе 1 300 000 лв..

2. Основен ремонт на пътя Плевен – Ясен. Общата прогнозна стойност на проекта беше 20 946 200 лв., от които 8 995 800 лв. бяха предвидени за тази бюджетна година.

В мотивите, посочени към внесения законопроект за изменения е записано, че до Министерството на финансите е постъпило искане от кмета на Община Плевен за извършване на промени в списъка на включените приоритетни проекти за Общината по Приложение № 3 към чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г. с оглед на задълбочаващата се водна криза в гр. Плевен. В писмото е посочено, че на основание чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита при бедствия със Заповед № РД-09-101/01.09.2025 г. на областния управител на област Плевен е въведен режим „бедствено положение“ за справяне с водната криза в града, като във връзка с възникналото бедствено положение кметът на Община Плевен предлага промени по Приложение № 3 към чл. 113, ал. 11 към ЗДБРБ за 2025 г., които са отразени със законопроекта.

Промените в Закона за държавния бюджет за 2025 г. влизат в сила след обнародването им в „Държавен вестник“.

Ева Петрова
