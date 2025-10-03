Войната в Украйна:

Да пусне водата и да подаде оставка: Кметът на Плевен получил заплаха за живота си

03 октомври 2025, 12:48 часа 305 прочитания 0 коментара
Кметът на Община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти. Заплашителен е-мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", обясни Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.

Преди няколко дни стана ясно, че водният режим в града се облекчава. С два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Водоснабдяването в тези населени места ще бъде възстановявано от 18:00 до 22:00 часа и от 6:00 до 10:00 часа всеки ден.

 

 

Виолета Иванова
