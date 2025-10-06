Десет майстори на четката творят в третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен’2025“

Десет утвърдени художника ще творят от днес в рамките на третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен’2025“. Комисия от експерти определи творците, които отговарят на утвърдения статут на пленера и които се включват в инициативата от днес до 9 октомври 2025 г. Пленерът ще завърши с обща изложба на 10 октомври в ХГ „Илия Бешков”.

Комисията, определила участниците в пленера, е в състав: Председател - Николай Неделчев - художник и председател на СБХ - клон Плевен. И членове: Сашо Камбуров - художник и член на Управителния съвет на СБХ, Антон Георгиев - доктор по изобразително изкуство, Иван Велчев - художник и Гюнай Ходжаджиков - гл. експерт в отдел „Култура и туризъм“. След обсъждане на постъпилите заявления, определените 10 участници в пленера са художниците Наталия Велева, Галя Тодорова, Румен Атанасов, Стефан Коцев, Весела Николова, Красимира Друмева, Татяна Панайотова, Йелена Цветкович, Марсел Лупце и Лана Джуров. Всички участници ще рисуват по две картини, като първата е срещу хонорар, втората ще остане като дарение във фонда на ХГ „Илия Бешков”.

Международният пленер по живопис е учреден през 2021 г. с името „Плевен“. Форумът се организира от Община Плевен и се провежда през 2 години в периода септември - октомври.