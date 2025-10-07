Община Плевен получи нов автобус от Министерството на образованието

Община Плевен е сред общините в страната, които получиха нови училищни автобуси от Министерството на образованието /МОН/. Превозното средство е предоставено по линия на националната програма за обновяване на училищния транспорт, в рамките на която са подадени над 600 заявки от общини в цяла България.

Новият автобус е марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, разполага с 32+1 места и отговаря на всички стандарти и изисквания за безопасност и комфорт. Предоставен е въз основа на рамков договор от 2025 г., в който е записано, че Община Плевен се задължава да използва моторното превозно средство единствено и само за извършване на превоз на деца и ученици. Автобусът вече е част от общинския автопарк и след преминаване на съответните процедури ще бъде включен към действащия график за ежедневен превоз на ученици от по-отдалечените населени места в общината до образователните институции.