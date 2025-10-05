"Проблемът с безводието е в хората по върховете". Плевенчани пак се вдигнаха на протест

Жители на Плевен проведоха пореден протест заради водната криза в града. Според организаторите той е последен. Настоящият протест бе под наслов "Срещу умишлените бездействия на институциите". Както предишните пъти и тази неделя началото му бе дадено с шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“. Участниците в него преминаха през централната част на града и спряха пред сградата на Общината на площад „Възраждане“.

Плевен ще получи допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекта

Проблемът е в хората

Там издигнаха плакати "Проблемът с безводието не е в природата, а в хората по върховете", "Писна ни от некъдарници, назначени да изпълняват поръчките на властта", "Корупцията унищожава Плевен" и други. Протестът продължава с изказвания на участниците в него и с ретроспекция на организаторите за свършеното до момента.

Още: Да пусне водата и да подаде оставка: Кметът на Плевен получил заплаха за живота си

Заплаха за живота

Припомняме, че по-рано бе съобщено, че кметът на Община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти. Заплашителен е-мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

"В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог", обясни Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде. След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.

Депутатите промениха бюджета заради водната криза в Плевен