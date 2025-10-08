Модерен лего кабинет отваря врати в Центъра за работа с деца в Плевен

Модерен кабинет с образователни конструктори „Професионалист“ и интерактивна техника, отваря врати в плевенския Център за подкрепа на личностното развитие - Център за работа с деца. Кабинетът е изграден в рамките на проект по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 2 „Подкрепа на децата и учениците за работа в НДД и ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО“, направление „Технологии“.

По проекта за Плевен са осигурени два образователни конструктора - уникални за областта и втори в Северозападния регион след Троян. Те са предназначени за деца на възраст над 14 години и позволяват на подрастващите да изграждат реални работещи превозни средства - картинги, велосипеди, тротинетки, кранове и др., а също научни конструкции и собствени дизайнерски проекти. По своята същност конструкторите представляват висококачествено решение за инженерно обучение чрез практика. Новото оборудване включва и екран за визуализация на технически скици, инструкции, 3D модели и дизайнерски решения пред цялата група ученици, работни маси за екипна работа, специализирани столове.

Новият лего кабинет в ЦРД - Плевен цели създаване на високотехнологична и привлекателна учебна среда за развитие на ключови компетентности у учениците, разширяване на технологична грамотност чрез прилагане на STEM подход, да се повиши мотивацията им с предлагането на уникално практическо преживяване, свързано със създаване, експериментиране и изобретяване, разказа директорът на Центъра Генадий Гешев. Това е шестият одобрен проект на Центъра за работа с деца в града ни по Националната програма на МОН. Благодарение на предишните са изградени нова грънчарница, нов компютърен кабинет, осигурена е нова компютърна техника за кариерните консултанти, закупени са костюми и уредба за оркестъра за народна музика, а също и LEGO комплекти за деца от началния курс.

Следващата година ЦРД - Плевен ще кандидатства с проект за оборудване на нова зала по изобразително изкуство.