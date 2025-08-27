Ясни са мерките за справяне с безводието в Плевен: Дотогава - водоноски

Набелязаните 21 мерки за подобряване на водоснабдяването на Плевен и сроковете за тяхното изпълнение са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те включват дейности, които ще бъдат реализирани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период, отговорните институции и източниците на финансирането им, съобщиха от министерството.

Какво се извършва в момента?

ВиК операторът вече извършва обследване и работи по зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надгражда се системата за дистанционен мониторинг. В ход е изпълнението на пробни сондажи, както и почистването на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества. Почистват се и канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара при група шахтови кладенци „Долна Митрополия“.

Постоянните мерки

Постоянно ще се работи за идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии и физически загуби на вода, както и извършването на необходимите ремонти за отстраняването им. Постоянни ще бъдат и проверките за установяване и преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи и проучванията на алтернативи за допълнително или резервно водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен.

Решаването на водната криза в срокове: Дългосрочни и краткосрочни мерки

До 1 септември Община Плевен трябва да изготви списък с необходимите параметри и стойност, за да бъдат осигурени помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения.

До 15 септември трябва да бъдат рехабилитирани близо 330 м от водопровод по ул. „Георги Кочев“, източна индустриална зона, а след това - 1,1 км от вътрешната водопроводна мрежа по ул. „Люляк“ в ниската зона на ж.к. „Сторгозия“. ВиК Плевен ще финансира ремонтите със собствени средства.

Снимка: БГНЕС

През септември ще започне подмяната на амортизирани сградни водопроводни отклонения с цел намаление на загубите на вода по ул. „Дойран“ и в други зони на града. Срокът за изпълнение на тази мярка е юни 2026 г. В същия срок се очаква да бъде изготвен проект за реконструкция на 21 км вътрешна водородната мрежа в ж.к. Дружба, „Ниска зона“, който ВиК Плевен ще предостави на общината за изпълнение чрез Инвестиционната програма за общински проекти. Друга част от мрежата в квартала ВиК операторът ще реконструира със собствени или заемни средства до края на 2027 г.

При осигуряване на финансиране, в срок до края на 2026 г., от областната администрация трябва да бъдат изпълнени необходимите дейности за възстановяване праговете по р. Вит.

Със средства от Инвестиционната програма за общински проекти Община Плевен трябва да реконструира 2,5 км водопроводна мрежа по ул. „Дойран” и още 3,5 км по улиците „Шипка” и „Сан Стефано”. В програмата по Приложение 3 към държавния бюджет ще бъдат включени и други 2 проекта – за реконструкция на 18,7 км вътрешна водопроводна мрежа в кв. Дружба „Висока зона“, както и за други участъци в ниската зона на квартала.

В средносрочен план, до края на 2029 г., трябва да бъде изпълнен проектът по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. Предвижда се със средства от програмата да се финансира реконструкцията на 6 помпени станции, 12 резервоара, близо 6 км водопроводна мрежа и 234 сградни водопроводни отклонения. Освен тях, ще бъдат изпълнени дейности по зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането. Съществуващата SCADA система ще бъде надградена. Помпени станции и допълнителни обекти като ревизионни шахти и напорни резервоари ще бъдат диспечеризирани.

Дългосрочната мярка е изграждане на водоснабдителна система „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен. До 1 септември се предвижда да бъдат обявени обществените поръчки за изготвяне на прединвестиционно проучване и за подробен устройствен план за язовир „Черни Осъм“.

До възстановяване на водоподаването в Плевен ще бъдат осигурявани водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от града.