Националният поход „По стъпките на Апостола“ тръгна отново от Плевен към Карлово

За 32-ра поредна година от Плевен бе дадено началото на Националния поход „По стъпките на Апостола“. Походът се организира от Общинския комитет и Сдружение „Васил Левски“ с подкрепата на Община Плевен и Туристическо дружество „Кайлъшка долина“.

По традиция преди старта участниците се събраха пред паметника на Васил Левски в центъра на града и положиха цветя в знак на признателност към делото на героя. Това е традиционният ритуал за откриването на похода преди групите да потеглят по различни маршрути през Балкана. Успех на всички участници пожела ръководителят на инициативата д-р Галина Цветкова, която връчи и специални подаръци на деца на походници. Прочетен бе и поздравителен адрес от името на председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев по повод 80-годишнината на създателя на похода Васил Копчев.

От името на Община Плевен на добър час на участниците пожела заместник-кметът с ресор "Хуманитарни дейности" д-р Паулина Кирова.

Тази година интересът към похода е рекорден. В него се включват 282 участници от 30 населени места в България. Сред тях има и българи, които живеят в чужбина и всяка година се завръщат специално, за да станат част от похода. Походниците са разпределени в девет лъча, които ще преминат по планинските пътеки на Централен Балкан и Средна гора. От всички участници 104 са ученици.

Най-възрастният участник е Васил Чардаклиев от Карлово, който тази година навършва 80 години. Той е инженер по професия, един от емблематичните участници в похода и правнук на сестрата на Гина Кунчева – майката на Васил Левски.

Сред участниците от Плевен най-дългогодишен е д-р Галина Цветкова, която се включва за 20-а поредна година, без да е пропускала нито едно издание. От 16 години тя е и ръководител на похода.

Най-малкият участник е внучката на д-р Цветкова - Александра, която е на четири години и половина. Тази година тя за трети път ще измине маршрута през Балкана.

По време на похода участниците ще бъдат посрещнати в 18 хижи.

Финалът ще бъде на 18 юли - рождения ден на Апостола на Свободата, в неговия роден град Карлово. Тогава походниците ще бъдат посрещнати на площада и ще се включат в тържествата за годишнината от рождението на Васил Левски.