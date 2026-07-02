Екипи работят по отстраняване на щетите след обилния дъжд, паднал над Плевен

Всички общински звена, фирми и служители, ангажирани с поддръжката на инфраструктурата в община Плевен, работят по отстраняване на щетите след обилния дъжд и бурята, преминали през града и общината в сряда вечер. Всеки постъпил сигнал се обработва веднага и се насочва към съответната отговорна служба и служител.

През изминалото денонощие на горещия телефон на Община Плевен – 064 881 323, са получени сигнали за паднали дървета на ул. „Републиканска“ № 3 и в района на магазин „Лайф“ в Девети квартал, както и за отнесени от водата капаци на шахти по пътя към „Метро“. От с. Опанец е постъпил сигнал за паднали клони върху електропреносната мрежа на ул. „Трети март“. Сигнали се приемат и чрез Facebook групата „Община Плевен - Сигнали, нередности, идеи и предложения“, създадена с цел да улесни комуникацията между гражданите и местната администрация.

Вследствие на интензивния валеж в ниските части на града са се натрупали големи количества кал и камъни. Екипите на ДЗЗД „АСА Клийнинг“, дружеството, което отговаря за чистотата в община Плевен, разчистват още от ранните сутрешни часове. Първоначално усилията са насочени към основните пътни артерии, сред които ул. „Сторгозия“ (Софийски път), Гривишко шосе и други ключови пътни участъци.

Екипите на Общинското предприятие „Екопаркстрой“ поетапно обработват всеки постъпил сигнал за паднали дървета и счупени клони. С приоритет се работи по случаите, които създават опасност за живота и здравето на гражданите или затрудняват движението.