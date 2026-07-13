Художествената галерия „Колекция Светлин Русев“ в Плевен с юбилеен празник

През м. юли на едно от най-значимите духовни и културни средища на Плевен и страната -Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“, отбелязва 42 години от своето откриване. Наричат галерията „Храм на изкуството“, който привлича посетители и гости от най-неизкушените до високите ценители, колекционери и специалисти от цял свят.

На 12 юли 1984 г. акад. Светлин Русев прави безценен дар на своя роден град, предоставяйки 322 произведения на изкуството – живопис и скулптура – от личната си колекция. С този благороден жест той поставя началото на културно пространство, което и днес вдъхновява, възпитава и среща поколения посетители с непреходните ценности на изкуството.

За това изключително дарение Община Плевен предоставя най-достойния дом – сградата на бившата градска баня, архитектурен паметник на културата с национално значение, проектиран от основоположника на съвременната българска архитектура Никола Лазаров (1870–1942). Така една впечатляваща архитектурна ценност се превръща в храм на духа, красотата и творчеството.

Дарението е отворена колекция и през целия си живот акад. Светлин Русев продължава да я обогатява с нови произведения. Днес тя представя забележителни образци на българското изкуство – от Възраждането до съвременността, чрез творби на едни от най-емблематичните ни художници и скулптори. Посетителите могат да се докоснат и до ценни произведения на френски, румънски, руски, кубински и мексикански автори, както и до уникална индийска християнска пластика и африкански ритуални фигури и маски.

Днес изразяваме своята дълбока признателност към акад. Светлин Русев за неговата далновидност, щедрост и безценен принос към културното наследство на България. Благодарим на всички, които през годините с професионализъм, грижа и отдаденост съхраняват, развиват и оживяват това емблематично културно средище.

Благодарим и на всички посетители, приятели, почитатели и ценители на изкуството. Благодарение на вас галерията продължава да бъде живо пространство за срещи с голямото изкуство, за вдъхновение, памет и духовност.

Честит празник на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“!