Националният поход „По стъпките на Апостола“ тръгва за 32-ри път от Плевен към Карлово

Началото на 32-рото издание на Националния поход „По стъпките на Апостола“ ще бъде дадено след броени дни в Плевен. На 13 юли (понеделник) от 19.00 часа, непосредствено преди старта, участниците по традиция ще се съберат пред паметника на Васил Левски в центъра на града, където ще поднесат цветя в знак на признателност към делото на Апостола. Подробности за организацията, маршрутите и участниците в тазгодишното издание бяха представени днес на съвместна пресконференция в Община Плевен. В нея участваха д-р Галина Цветкова – председател на Общинския комитет и Сдружение „Васил Левски“ и ръководител на похода, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, Васил Копчев – основател на родолюбивата инициатива преди повече от 30 години, и Свилен Стойчев – преподавател и един от ръководителите на походните лъчи. На срещата присъстваха и ученици, които тази година ще се включат в похода.

Националният поход „По стъпките на Апостола“ се организира от Общинския комитет и Сдружение „Васил Левски“ с подкрепата на Община Плевен и Туристическо дружество „Кайлъшка долина“. Тази година интересът към инициативата е рекорден. В похода ще се включат общо 282 участници от 30 населени места в България. Сред тях има и българи, които живеят в чужбина и всяка година се завръщат специално, за да станат част от похода, съобщи д-р Галина Цветкова.

Походниците ще бъдат разпределени в девет лъча, които ще преминат по планинските пътеки на Централен Балкан и Средна гора. От всички участници 104 са ученици, като най-много са представителите на Математическа гимназия „Гео Милев“, Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Цветан Спасов“, ОУ „Валери Петров“, НУ „Отец Паисий“, НУ „Патриарх Евтимий“ и др. учебни заведения.

Най-възрастният участник е Васил Чардаклиев от Карлово, който тази година навършва 80 години. Той е инженер по професия, един от емблематичните участници в похода и правнук на сестрата на Гина Кунчева – майката на Васил Левски.

Сред участниците от Плевен най-дългогодишен е д-р Галина Цветкова, която се включва за 20-а поредна година, без да е пропускала нито едно издание. От 16 години тя е и ръководител на похода.

Най-малкият участник е внучката на д-р Цветкова - Александра, която е на четири години и половина. Тази година тя за трети път ще измине маршрута през Балкана.

По време на похода участниците ще бъдат посрещнати в 18 хижи. Те ще посетят и Троянския манастир „Успение Богородично“ и Сопотския манастир „Св. Спас“, където на 7 декември 1858 г. Васил Иванов Кунчев е ръкоположен за дякон и приема духовното име Игнатий.

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов отново заяви категоричната подкрепа на местната власт за похода и изрази удовлетворението си, че традицията се развива и привлича все повече млади хора. Той пожела на участниците здраве, лек преход по планинските маршрути и да следват заветите на Васил Левски. От името на организаторите д-р Христов получи и символичен подарък – тениска с лика на Апостола, която тази година е с обновена визия.

Деветте походни лъча ще потеглят от Плевен в два последователни дни. Тържественото изпращане е на 13 юли (понеделник) от 19.00 часа пред паметника на Васил Левски. На 18 юли всички лъчове по традиция ще се съберат на площада в Карлово, където ще се включат в честванията по повод 189 години от рождението на Апостола. Тази година там ще бъде осветено и новото знаме на похода.

„Това, което походът дава на децата, е съчетанието на природата с многото изпитания на волята, учи на вяра в собствените сили, на другарство, чувството, че принадлежиш на общност, на група твои съмишленици. Искаме да възпитаме чувство за екипност и общност“, сподели д-р Галина Цветкова.