Кметът на Плевен и ректорът на УНСС обсъдиха възможностите за изнесено обучение

Възможностите за изнесено обучение на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в Плевен обсъдиха на работна среща днес кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Димитров. Срещата се проведе в сградата на Община Плевен в присъствието и на Румен Петков – кмет на Плевен в мандат 1995 - 1999 г. и Васил Антонов - бизнесмен и народен представител в 42, 43 и 44-ото Народно събрание.

По време на разговора д-р Христов представи приоритетите на Общината за развитие на образователната инфраструктура, реализираните и предстоящите проекти в сектора, както и конкретните възможности за осигуряване на подходяща база за бъдещия филиал на университета. Акцент беше поставен и върху желанието на Плевен да се утвърждава като модерен университетски и образователен център, с повече възможности за обучение и професионална реализация на младите хора.

„За Плевен ще бъде изключителна чест именно тук УНСС да разшири своята дейност. Община Плевен ще окаже пълно съдействие за реализирането на тази значима за града и региона инициатива“, заяви д-р Валентин Христов.

От своя страна проф. д-р Димитров благодари за подкрепата и заявената готовност за партньорство от местната власт и заяви, че ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество.

След срещата д-р Валентин Христов представи пред проф. д-р Димитър Димитров и сградата на бившето ОУ „Н. Й. Вапцаров“ като възможен вариант за учебна база на УНСС в Плевен.