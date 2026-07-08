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Община Плевен инвестира в изграждането на фотоволтаични централи за социални услуги

08 юли 2026, 16:33 часа 500 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
Община Плевен инвестира в изграждането на фотоволтаични централи за социални услуги

Община Плевен реализира проект № BG-RRP-13.009-0122-C01 „Устойчиви зелени решения за повишаване на енергийната ефективност и енергийна независимост в сектора на социалните услуги в община Плевен“. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос REPowerEU.

В рамките на проекта са изградени фотоволтаични централи за собствено потребление с мощност до 30 kW в сградите на 8 социални услуги на територията на общината. Те са, както следва:

-        Защитено жилище за лица с умствена изостаналост: гр. Плевен, жк „Сторгозия“ № 189;

-        ЦНСТ за деца/младежи с увреждания: гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 21;

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-        ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 23;

-        ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Бяло море“ № 16;

-        ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Люляк“ № 48;

-        ЦНСТ за деца/младежи с увреждания: гр. Плевен, ул. „Гургулят“ № 55;

-        ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Гургулят“ № 32;

-        Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания/с програма „Ранна интервенция на уврежданията“/: гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 81.

Ще припомним, че по проекта по-рано бе закупен и електрически автомобил Ford Transit Custom, задно със зарядна станция с капацитет минимум 22 kW. Превозното средство отново е предназначено за нуждите на социалните услуги в общината. То е изцяло електрическо, с нулеви вредни емисии.

 

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Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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