Община Плевен инвестира в изграждането на фотоволтаични централи за социални услуги

Община Плевен реализира проект № BG-RRP-13.009-0122-C01 „Устойчиви зелени решения за повишаване на енергийната ефективност и енергийна независимост в сектора на социалните услуги в община Плевен“. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос REPowerEU.

В рамките на проекта са изградени фотоволтаични централи за собствено потребление с мощност до 30 kW в сградите на 8 социални услуги на територията на общината. Те са, както следва:

- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост: гр. Плевен, жк „Сторгозия“ № 189;

- ЦНСТ за деца/младежи с увреждания: гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 21;

- ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Трите бора“ № 23;

- ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Бяло море“ № 16;

- ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Люляк“ № 48;

- ЦНСТ за деца/младежи с увреждания: гр. Плевен, ул. „Гургулят“ № 55;

- ЦНСТ за деца без увреждания: гр. Плевен, ул. „Гургулят“ № 32;

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания/с програма „Ранна интервенция на уврежданията“/: гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 81.

Ще припомним, че по проекта по-рано бе закупен и електрически автомобил Ford Transit Custom, задно със зарядна станция с капацитет минимум 22 kW. Превозното средство отново е предназначено за нуждите на социалните услуги в общината. То е изцяло електрическо, с нулеви вредни емисии.