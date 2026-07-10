Отбори от осем държави са в Плевен за участие в Държавното първенство по парашутизъм

С официална церемония на централния площад „Възраждане“ и представяне на участващите отбори в четвъртък вечер в Плевен беше дадено началото на 61-вото Държавно първенство по парашутизъм. Шампионатът ще продължи до неделя, 12 юли 2026 г. Организатор е Българският национален аероклуб, а домакин - Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, с подкрепата на Община Плевен.

В тазгодишното издание на първенството участват парашутисти от Полша, Румъния, Черна гора, Молдова, Франция, Унгария и Сърбия, заедно с българските отбори. Сред официалните гости на церемонията бяха командващият Военновъздушните сили на Република България генерал-майор Николай Русев, полк. Анатоли Бърковски от Министерството на отбраната, секретарят на Община Плевен Соня Ганева, началникът на отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен Анелия Дечева, директорът на РДПБЗН – Плевен, комисар Станислав Атанасов и началникът на Военно окръжие – Плевен, полк. Иван Иванов.

Състезателите бяха поздравени от командващия на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и началника на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски. Те пожелаха на всички успешни скокове, точно приземяване, силен спортен дух и безопасност.

Официалния старт на надпреварата даде председателят на Българския национален аероклуб и вицепрезидент на Международната федерация по въздушни спортове Ани Стаменова, която пожела успех на участниците и сподели радостта си, че точно Плевен е домакин на изявата. Тя съобщи и добрата новина, че аероклуб „Плевен“ възстановява своята дейност. Директор на състезанието е майсторът на спорта Ангел Стаменов, а главен съдия - заслужилият майстор на спорта Стефан Стефанов.

За доброто настроение на присъстващите на площад „Възраждане“ по време на церемонията се погрижи Общинският духов оркестър с диригент Пламен Марков.

Програма на първенството:

10 и 11 юли (петък и събота)

Състезателни скокове на Летище Долна Митрополия

11 юли (събота)

20.30 ч. – Церемония по награждаването и официалното закриване на първенството в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен.

12 юли (неделя)

Резервен ден при необходимост за провеждане на състезателни скокове.