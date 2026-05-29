Откриха обновената сграда на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ в Плевен

Обновената сграда на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ в Плевен бе официално открита днес и е готова да посрещне своите 240 обитатели през новата учебна година. Проектът „Обновяване и модернизация на СО „Данаил Попов“ е на Община Плевен и е реализиран съгласно Договор BG-RRP-1.011-0006-C01 по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“. Стойността му е 1 342 875,97 евро.

Лентата на обновеното общежитие прерязаха заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева и директорът на общежитието Веселка Лилова. На церемонията присъстваха и началниците на отдел „Образование и младежки дейности“ Ирена Александрова и на отдел „Спорт“ Ваня Първанова, административният сътрудник на проекта Цветомира Христова, екипът на общежитието, ученици и приятели на институцията. Част от празничната програма бяха музикалният поздрав от Фаня Михайлова - ученичка в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“, която от години ползва общежитието, както и благодарственото слово на София - ученичка в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, която вече четири години е сред настанените в СО „Данаил Попов“.

„Основната цел на този проект е създаването на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и за подобряване на образователните резултати на децата и учениците“, посочи Георги Тодоров, ръководител на проекта.

С думи на благодарност към Община Плевен и към всички, допринесли за реализацията на проекта, се обърна директорът на общежитието Веселка Лилова.

„С реализирането на този проект успяхме да превърнем една сграда с дългогодишна история в модерна, енергийно ефективна и достойна среда за живот и обучение. От години общежитието ни е дом за стотици деца от малките населени места, които идват в Плевен, за да учат, да мечтаят и да търсят своя път. За много от тях това не е само общежитие – то е втори дом, място за подкрепа, сигурност и развитие“, сподели Веселка Лилова. Тя посочи още, че сградата се използва като средношколско общежитие от 1993 г., а оттогава до днес не е извършван цялостен ремонт.

Поздрав към екипа на общежитието и към учениците, които от новата учебна година ще живеят и учат в значително по-добра среда, отправиха и заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, както и началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева.

В рамките на проекта за обновяване и модернизация на СО „Данаил Попов“ са реализирани следните дейности:

- Извършено е вътрешно функционално обновяване на стаите за обитателите чрез изграждане на собствени санитарни възли (баня и тоалетна) към всяка стая;

- Изградена е нова ВиК инсталация;

- Изпълнени са мерки за енергийна ефективност – поставена е допълнителна външна топлоизолация на фасадата на сградата, допълнителна топлоизолация върху таванската плоча в подпокривното пространство и на плочата на първия обитаем етаж. На покрива е монтирана и фотоволтаична инсталация за собствени нужди с мощност 30 kW;

- Поставени са пожароустойчиви врати с цел осигуряване на пожарната безопасност на сградата;

- Изградена е нова електрическа инсталация съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;

- За намаляване на консумацията на електроенергия съществуващите луминесцентни осветителни тела са заменени с нови LED осветителни тела;

С цел осигуряване на достъпна среда на първия етаж в сградата са обособени четири стаи за обитатели с увреждания. Всяка от стаите е със самостоятелен санитарен възел. Осигурен е и достъпен маршрут за придвижване и достъпни общи части. Входовете на сградата също са адаптирани за хора с увреждания.

В рамките на проекта сградата е с ново обзавеждане и оборудване. Обособени са и кътове за отдих и самоподготовка, музикална стая, кухненски пространства и фитнес зона. Предстои дооформяне и на дворното пространство, където също е изградена фитнес площадка.