Община Плевен с подаръци за първокласниците - ранички и учебни пособия

Всички първокласници в община Плевен получиха подарък в първия учебен ден - ранички с надпис „Плевен“ и учебни пособия. Инициативата е на местната управа с пожеланието за успешна учебна година. Подаръчните комплекти са раздадени чрез директорите на училищата в общината и очакваха над 1000 малки ученици днес на чиновете им в класните стаи.

Подаръци получиха и децата, които рано тази сутрин пресичаха площад „Възраждане“.

Част от празничната атмосфера в Плевен за първия учебен ден ще бъде и празничен концерт по-късно тази вечер - за децата на Плевен ще пеят децата от хор „Звъника“. Концертът ще започне в 19,00 часа на Водната каскада на пл. „Възраждане“. Музикалният поздрав от „Звъника“ с художествен ръководител и диригент Ваня Делийска е под мотото „Звъника пее за Плевен“!

Успешна учебна година на

всички ученици, учители и родители!