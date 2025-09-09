Плевен посрещна 100 молдовски ученици и учители с български корени

Група от 100 ученици и учители с български корени от училища в район Тараклия, Молдова са гости на Плевен тази седмица. В четири поредни дни – от 8 до 11 септември, децата на възраст 8 -12 клас и техните преподаватели ще посетят знакови културни и исторически обекти в района и ще присъстват на интересни срещи, беседи и концерти. Посещението в Плевен се провежда със съдействието на Общината и домакинството на х-л „Ростов“.

Днес /9 септември/ преди обед децата бяха посрещнати в Художествена галерия Дарение “Колекция Светлин Русев”, където имат възможност да се запознат с невероятното културна богатство, което Плевен има честта да притежава благодарение на един от най-големите си дарители – акад. Светлин Русев. С добре дошли групата ще бъде приветствана и от кмета д-р Валентин Христов и неговия екип. За днес Община Плевен е подготвила и празничен концерт с участието на детски състави и представители на Младежкия ученически парламент. Концертът е в зала „Катя Попова“ от 14.00 часа.

Програмата, подготвена за децата в следващите дни от престоя им, включва още посещения на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и парка „Скобелев“ с интересни беседи, среща с екипа на Регионалния исторически музей и посещение на колекциите в музея, панорамна обиколка на града, посещение на парк „Кайлъка“, забавления и много приятелски срещи.

Посещението на децата от Молдова в България е по инициатива на „Българската община в Република Молдова“ (БОРМ) и по покана на Парламентарната група за приятелство България – Молдова. По информацията, предоставена от и.д. началника на управлението по образованието на район Тараклия Лилия Сарсаман, визитата включва пътувания до Плевен и Панагюрище, където ученици ще се запознаят с историята на централните региони на страната, с българската култура и традиции.