"Не сме в пустиня, дайте вода": Плевен отново протестира срещу безводието (ВИДЕО)

На пореден протест се събраха в Плевен заради безводието, става ясно от социалните мрежи. Протестиращите отново са се събрали пред Община Плевен, за да изразят недоволството си и носят български знамена. След като предходните протести замерваха сградата на общината с празни пласмасови бутилки, днес протестиращите са зелепили надпис на вратата на местната администрация "Довиждане, ще ви идваме на свиждане". Сред протестиращите се забелязват и плакати: "Писна ми ВиК да контролира жвиота ми. Искам вода! Искам свобода", "Искаме си водата", както и "Не сме в пустиня, дайте вода".

На протеста има хора от различни възрасти - както малки деца, така и млади и възрастни хора.

Припомняме, че от разгара на лятото Плевен е на воден режим, а от почти седмица на територията на Община Плевен, Долна Митрополия е обявено бедствено положение, което беше удължено до 1 октомври. ОЩЕ: Безводие: Бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Действията на властта

Министър-председателят Росен Желязков вече даде "жълт картон" на областния управител на Плевен, а на територията на общината вече се правят сондажи в търсене на вода.

Междувременно парламентът създаде Национален борд по водите и задължи Министерски съвет да изготви план за справяне с безводието в цялата страна. ОЩЕ: Кога Плевен ще има вода и има ли водна мафия: Отговорът от МОСВ