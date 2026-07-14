Лятно кино под звездите в Плевен в три поредни вечери

Лятно кино под звездите в Плевен се завръща в края на юли с три интересни филмови заглавия. За поредна година Община Плевен организира за всички плевенчани и гости на града филмови вечери на открито. Пътуващият кинофестивал "Филмирай" ще се проведе в парка на Регионален исторически музей – Плевен, всяка вечер от 30 юли до 1 август, начало на прожекциите - 21.00 часа. Зрителите ще имат възможност да се насладят на творби за всеки вкус. Входът е свободен.

30 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

„БРЪНЧ ЗА НАЧИНАЕЩИ“ – България 2026, комедия

В ролите: Орлин Павлов, Александра Сърчаджиева, Стоян Дойчев, Филип Буков, Стефан Вълдобрев. Музика – Влади Ампов – Графа.

Няма по-важно хапване за деня от брънча. Особено за изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ – Крум и Жана. Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е на път да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена, нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания. В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

Времетраене: 93 мин

31 ЮЛИ /ПЕТЪК/

„ПАКЕТ ВЕЧНОСТ“ – България, Италия 2025, черна комедия

В ролите: Стоян Дойчев, Мариана Крумова, Китодар Тодоров, Александра Сърчаджиева.

Бобката е неудачен погребален агент в провинциално градче, където старите обиди никога не умират, а се предават в наследство. Бизнесът му е пред фалит, жена му мисли да го напусне, а главният му конкурент – мутра с връзки в болницата – спокойно заграбва целия „пазар“. Притиснат от дългове и измъчван от болезнената загуба на родителите си, Бобката е готов на всичко, за да се спаси. В отчаянието си той измисля абсурден план, за който обаче трябва да загърби миналите вражди. Докато се лута между призраците на миналото и несигурността на бъдещето, филмът задава прост, но дълбок въпрос: можем ли да простим – на другите и на себе си – и да намерим нов път, дори когато всичко изглежда безнадеждно?

Времетраене: 85 мин

1 АВГУСТ /СЪБОТА/

„РОЖДЕН ДЕН“ – България, 2025, комедия

В ролите: Васил Банов, Меглена Караламбова, Стефан Денолюбов, Китодар Тодоров, Филип Аврамов, Станимир Гъмов

Филмът разказва историята на Васил – опитен крадец, току-що излязъл от затвора, и Геновева – самотна възрастна жена, загубила смисъла в живота. Случайна среща на рождения ѝ ден ги свързва по неочакван начин и поставя началото на промяна не само за тях. Междувременно старите приятели на Васил го търсят за участие в грандиозен обир, който се превръща в истинско изпитание. Зад комичните ситуации и остроумния диалог филмът поставя въпроси за прошката, добротата и смелостта да се бориш срещу бездушието на обществото.

Времетраене: 105 мин