Кметът на Плевен участва във форум за железопътната свързаност и регионалното развитие

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов участва в кръгла маса в гр. Троян, посветена на изграждането на стратегическия железопътен коридор Румъния – България – Гърция и развитието на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Форумът събра представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор и бизнеса. Организатори на дискусията са Община Троян, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение „Форум за балкански транспорт и инфраструктура“.

„Благодаря на кмета на Община Троян г-жа Донка Михайлова за поканата за тази важна дискусия. По време на срещата бяха представени анализи за икономическите ползи от проекта и неговото стратегическо значение. Основен акцент бе необходимостта от по-добра транспортна свързаност между Северна и Южна България, която да стимулира икономическото развитие и да допринесе за намаляване на регионалните различия“, посочи д-р Валентин Христов.

Форумът бе открит от кмета на Община Троян Донка Михайлова, която акцентира върху значението на транспортната свързаност за регионалното развитие. „Комуникационно-транспортната свързаност е бъдещето. Това е особено важно за нас, общините, защото знаем, че в ежедневните срещи с инвеститорите темата за транспортната и комуникационната свързаност е определяща“, каза Михайлова.

Целта на срещата е да обедини институциите, местната власт, научните среди, експертите и бизнеса около идеята за изграждане на железопътна линия, която да осигури бърза, екологична и ефективна връзка между Централна Северна и Централна Южна България. По време на дискусията бяха представени експертни анализи за развитието на проекта, очакваните икономически ползи и възможностите за включването му в европейските транспортни коридори. Участниците се обединиха около необходимостта от последователни действия за подобряване на транспортната свързаност между Централна Северна и Централна Южна България като предпоставка за по-балансирано регионално развитие.