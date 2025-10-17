Общинският съвет в Плевен прие промени в решението си за ползване на учебни стаи

Общинският съвет на Плевен преразгледа и измени свое Решение № 866 от 25.09.2025 г., върнато за ново обсъждане от кмета на Община Плевен. Решението е за предоставяне безвъзмездно на ОУ „Валери Петров“ - гр. Плевен за управление на четири класни стаи, представляващи част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Плевен, ул. „Петко Каравелов" № 3. На посочения адрес е разположена триетажна учебна сграда, която се ползва едновременно от две учебни заведения - ОУ „Валери Петров“ и ОУ „Йордан Йовков“. Промените в решението бяха обсъдени и приети на извънредно заседание на местния парламент, свикано на 16 октомври. В залата присъстваха представители и на двете училища - директори, преподаватели и родители.

До преразглеждането на решението се стигна след заявление до Община Плевен от директора на ОУ „Йордан Йовков“ Тодор Трайков, в което са изложени твърдения за незаконосъобразност и нецелесъобразност на приетите на 25 септември промени. Заявителят твърди, че описаните по-горе помещения са предоставени безвъзмездно за управление на представляваното от него учебно заведение за срок от 10 години, съгласно договор от 06.06.2019 г., и същите са крайно необходими за учебния процес. Посочва се също, че проектът за решение не е бил обсъден с ръководството на ОУ „Йордан Йовков“ и не са провеждани преговори за изменение на сключения договор.

На свиканата извънредна сесия казусът бе коментиран в близо едночасов дебат, по време на който заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова представи доклад от общинската администрация, като подчерта желанието на Община Плевен да бъде коректна към екипите и на двете учебни заведения. Посочено бе, че са проведени срещи с директорите и на двете училища, при които не се е стигнало до консенсус. Разговаряно е и с родители и представители на обществените съвети. В залата бяха изслушани и доводи и мнения от съветниците в подкрепа и на двете училища, към диалогичност по въпроса бяха призовани и директорите на ОУ „Валери Петров“ и ОУ „Йордан Йовков“, след което Общинският съвет подложи решението на прегласуване.

С 27 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“ бяха приети следните промени:

В точка №1 изразът „четири класни стаи“ се променя на „…от две до четири класни стаи“, и пълният текст придобива следния вид: „Да се предоставят безвъзмездно за управление на ОУ „Валери Петров“ – Плевен от две до четири класни стаи - обособена част от имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов" № 3. Срокът за предоставяне от администрацията на предложения е до 31.12.2025 г.“

Решението бе допълнено и с нова точка № 4, с което Общинският съвет упълномощава кмета на Община Плевен да сключи допълнително споразумение към договора от 2019 г. за безвъзмездно управление на ОУ „Йордан Йовков“, в което да бъдат включени и допълнителните класни стаи, предоставени на ОУ „Валери Петров“.