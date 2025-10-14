На 20 октомври: Младежи споделят свои идеи за визията на Плевен

Среща между младите хора от Плевен и местната власт, организира на 20 октомври /понеделник/ Община Плевен и Национален младежки форум в рамките на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Инициативата ще се проведе в Камерна зала „Гена Димитрова” от 11.00 до 15.00 часа. За участие са поканени ученици от всички средни училища и професионални гимназии на територията на общината.

Диалогът на ЕС по въпросите за младежта е консултативен механизъм, който позволява на младежи от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения на най-високо ниво и да задават дневния ред на политиката за младежта. Събитието е част от поредица срещи в различни населени места в България и цели да даде възможност на младите да споделят своите идеи, приоритети и предизвикателства, както и да влязат в пряк диалог с представители на местната власт.

Събитието е отворено за всички заинтересовани младежи, а участието се осъществява чрез предварителна регистрация на следния линк: https://youth-dialogue.bg/event/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd/.

Настоящата инициатива е част от проекта „We and Europe in Dialogue”, в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Национален младежки форум, който е председател на Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта, и с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.