За седмица: Общински инспектори премахнаха 10 излезли от употреба автомобили от улиците на Плевен

Десет излезли от употреба автомобили, установени при проверки от служителите на общинския „Инспекторат“, са премахнати през последната седмица от общински терени. Автомобилите са били в различни района на Плевен, информира на днешното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен Николай Георгиев – началник на общинския „Инспекторат“.

Съгласно нормативния ред, собствениците на автомобилите първоначално са били предупредени да премахнат доброволно излязлото от употреба МПС или доброволно то да бъде преместено от заетите общински терени. След неизпълнение на доброволното преместване е стартирана и процедура по принудително премахване и съставяне на констативен протокол.

През изминалата седмица служителите от отдел „Инспекторат“ са съставили и 101 фиша за нарушения на общинската Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината. Констатираните нарушения са неправомерно спирането за престой и паркиране на пътни превозни средства върху тротоарите, в обособени зелени площи и по улиците, обозначени с пътни знаци за забрана на престой и паркиране.

Редът и начина за събиране и управление на излезли от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, е разписан в общинската Наредба № 2 за опазване на околната среда в община Плевен. По смисъла на Раздел IV от Наредбата за излязло от употреба моторно превозно средство се счита: МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията; МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от 3 месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост; изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост. Разделът се прилага за МПС от категориите L2, L4, M1, N1 по смисъла на чл. 149, т. 1б, 1г, 1д, 2а и 3а от Закона за движение по пътищата.

Излезлите от употреба МПС се транспортират до определена за целта лицензирана площадка за временно съхранение. Задължение на лицата, стопанисващи такива площадки, е да съхраняват доставеното МПС в продължение на 14 календарни дни и да изготвят удостоверение за разкомплектоването му по Образец - Приложение № 5, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.). Едва след указания срок, ИУМПС може да бъде разкомплектовано, предоставено за рециклиране и свалено от регистрация.