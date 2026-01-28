След убийствата в Минесота: Искат уволнението на вътрешният министър

Лидерите на Демократическата партия в Камарата на представителите в Конгреса на САЩ заявиха, че ако министърката на вътрешната сигурност Кристи Хоум не бъде уволнена "незабавно", те ще започнат официална процедура по отстраняването ѝ от длъжност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Насилието, което Министерството на вътрешната сигурност отприщи срещу американския народ, трябва да спре незабавно", каза лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис от Ню Йорк в съвместно изявление с най-близките си сътрудници.

Той бе категоричен, че Хоум трябва да бъде уволнена незабавно, в противен случай ще започнат процедура по отстраняването ѝ в Камарата на представителите.

Сенаторът републиканец Том Тилис също каза вчера, че министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум "трябва да бъде уволнена" след двата смъртоносни инцидента с участието на федерални агенти по време на операции на Имиграционната и митническа служба на САЩ в щата Минесота.

"Това, което тя направи в Минесота, трябва да я дисквалифицира. Тя трябва да бъде уволнена", заяви Тилис пред журналисти.

По-рано първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за национално единство след фаталната стрелба с участие на федерални агенти в Минеаполис, която предизвика безредици и дебати относно операциите на нейния съпруг за прилагане на законодателството за имиграцията.