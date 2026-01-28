Спецакция в Костинброд: Обсадиха дома на ромския барон Христо Върбанов

Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада, предаде Нова телевизия. Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента. Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Събират се доказателства по 4 имотни измами, като органите на реда имат сигнали за повече. Още: "Кобра“ влезе в заложни къщи в София, разследват схема за финансиране на провокатори

Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Кой е Христо Върбанов?

Снимка: БГНЕС

По информация на Българската национална телевизия (БНТ) соченият за ромски барон е задържан. Христо Върбанов, известен като Ицо Папата, заедно с негови приближени хора, но не от семейния му кръг, са задържани по разследване за имотни измами. До момента разследващите са събрали доказателства за поне 4 имотни измами и данни за още десетки такива, за които предстои да се събират доказателство.

Освен това има сигнал и за реализирано преди време отвличане на човек, който след като е бил отвлечен, е бил освободен, а впоследствие е и починал. Той е бил жертва, като според данните с които разполага БНТ, също на имотна измама, реализирана от групата на Ицо Папата.

Още: Един задържан при опит за разбиване на банкомат, двама се издирват (ВИДЕО)