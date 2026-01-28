Войната в Украйна:

САЩ и Южна Корея търсят решение за увеличението на митата

28 януари 2026, 06:03 часа 233 прочитания 0 коментара
САЩ и Южна Корея търсят решение за увеличението на митата

САЩ и Южна Корея ще намерят решение относно обявеното увеличение на вносните мита върху южнокорейски стоки. Това е заявил американският президент Доналд Тръмп, цитиран от новинарската агенция на страната Йонхап. В изявление в социалните мрежи Тръмп обяви в понеделник, че митата върху южнокорейския внос, включително автомобилите, ще бъдат увеличени до 25%, защото парламентът на азиатската държава, съюзник на САЩ, не е изпълнил своята част от споразумението, което той е сключил с президента на страната.

"Ще намерим начин да се споразумеем с Южна Корея", цитира Йонхап думите на Тръмп пред журналисти в Белия дом преди американският президент да замине за щата Айова. 

Новината разтревожи властите в Сеул. Официални южнокорейски представители казаха, че са били изненадани и се опитват да намерят отговор на това, което може да се окаже удар върху страната, разчитаща предимно на износа. Южна Корея се съгласи да инвестира големи суми в САЩ в замяна на намаляване на митата, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

