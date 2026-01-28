Любопитно:

Четири са вече жертвите на удара по влак в Украйна, Зеленски нарече атаката "тероризъм" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски нарече удара с дрон по пътнически влак тероризъм. Междувременно броят на жертвите нарасна до четирима. Зеленски публикува видео, на което се вижда пътнически влак, атакуван от руски дрон, и определи удара като тероризъм.

„Няма и не може да има никаква военна цел в убиването на цивилни хора вътре във вагон на влак“, каза Зеленски. „Русия трябва да носи отговорност за това, което прави“, добави той.

Според актуализираната информация във вагона, който е бил улучен, е имало 18 души, а общо във влака е имало над 200 пътници. Четирима души бяха убити, двама бяха ранени, а за още четирима все още се издирват от спасителните екипи. 

Елин Димитров
